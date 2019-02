All’European Forum, Samsung presenta la gamma di QLED TV 2019

ha presentato l’intera gamma QLED TV 2019 altenutosi in Portogallo, composta, compresi alcuni formati ultra-large.Particolare evidenza ai prodotti chiave, come Q, e ai modelli 4K Q90R, Q85R, Q70R e Q60R con dimensioni che vanno dai 43” agli 82”.“Siamo davvero entusiasti di presentare l’intera line-up QLED TV 2019 durante un evento così importante come il Samsung European Forum.” –– “Grazie a questa gamma completa di TV QLED 8K e 4K diamo una risposta concreta alla sempre più elevata domanda di televisori di grandi dimensioni.”La nuova gamma 2019 è dotata della tecnologiache consente di migliorare l’angolo di visione e ridurre ulteriormente i riflessi. Grazie a questa tecnologia, i televisori QLED di Samsung sono in grado di riprodurre immagini nitide con neri estremamente profondi e un angolo di visione ancora più ampio. I QLED TV 2019 sono inoltre dotati di pannellocon un controllo del contrasto ancora più sofisticato, grazie al quale è possibile ottenere livelli di nero ancora più profondi e una riproduzione del colore sempre più precisa e reale.Già presente su tutti i televisori 8K di Samsung,, ora anche nei nuovi modelli QLED 4K, consente di riprodurre qualsiasi contenuto sorgente e da qualsiasi risoluzione, garantendo sempre luminosità, qualità dell’immagine e audio ottimizzati in 4K grazie all’AI Upscaling.Tutti i QLED 2019 sono inoltre dotati di, tecnologia di nuova generazione per la riproduzione di immagini dall’impatto visivo sorprendente. Lo standard HDR10+ consente infatti di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l’associazione di metadati dinamici.I TV QLED 8K supportano ancheche permette di apprezzare contenuti di elevata qualità sui servizi di streaming.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita