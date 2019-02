Da Qualcomm il modem commerciale per il 5G

ha presentato, il suo modem 5G New Radio (NR) di seconda generazione. Snapdragon X55 è un modem multimode con chip singolo a 7 nanometri integrato che supporta connettività dal 2G al 5G, bande di spettro mmWave e sub-6 GHz con velocità di download fino a 7 gigabit al secondo (Gbps) e di upload di 3 Gbps in 5G, oltreIl modem 5G Snapdragon X55 è progettato per favorire il rollout su scala mondiale del 5Gsia mmWave che sub-6 GHz, o modalità operative TDD e FDD, oltre che implementazioni di rete di tipo standalone (SA) e non standalone (NSA)offrendo flessibilità e abilitando praticamente tutti i tipi di implementazione a livello globale.Oltre a implementazioni in bande di frequenza greenfield allocate per il 5G, il modem Snapdragon X55 è stato sviluppato per supportare la condivisione dello spettro dinamico, permettendo agli operatori di accelerare le implementazioni 5G utilizzando le infrastrutture 4G esistenti e garantire così in modo dinamico."Grazie alla nostra piattaforma 5G mobile di prima generazione, Qualcomm Technologies sta guidando i primi annunci in campo 5G. Vantando una significativa evoluzione in termini di capacità e prestazioni, il nostro modem commerciale 5G di seconda generazione è una vera prova della maturità e della leadership in questo ambito. Ci aspettiamo che la nostra piattaforma 5G acceleri la disponibilità commerciale di questa nuova tecnologia e supporti praticamente tutti gli annunci mobile del 2019, assicurando un contributo fondamentale all'espansione globale del 5G", ha affermato, president, Qualcomm Incorporated.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita