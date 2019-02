Archos Diamond: performance top sotto i 300 euro

Il nuovopresentato in anteprima al MWC 2019, è caratterizzato da un design senza cornice, con una telecamera pop-up e un lettore di impronte digitali in-display.Il dispositivo possiede un display AMOLED 19,5: 9 da 6,39 "con risoluzione FHD + (2340x1080) con 404 PPI e. Il vetro è resistente e laminato, per proteggere lo smartphone da eventuali danni.ARCHOS Diamond è poi alimentato da un SoT MediaTek Helio P70 octa-core che include CorePilot, Imagiq, NeuroPilot, Pump Express, Pump Express Wireless con tecnologie migliorate nel tempo di risposta, rendendo il dispositivo particolarmente potente e supportandocome il rilevamento di persone, un programmatore intelligente multi-threading, prestazioni di mappatura approfondite e motore di profondità ad alta risoluzione. L’unità di elaborazione octa-core è potenziata da una configurazione RAM / ROM da 4/128 GB, espandibile tramite scheda Micro SD fino a 1 TB.ARCHOS Diamond possiedecomposta da un sensore principale da 16 MP con apertura f / 1.8 (Sony IMX 499) e uno shooter secondario da 5 megapixel (Samsung 5E9). Incorpora una fotocamera frontale Samsung da 8 MP, con risoluzione 3264x2448 e un'apertura f2.0, che offrono diverse modalità di scatto: AI, Ritratto, Video, Foto, HD, Bellezza, Pro.Il nuovo ARCHOS Diamondquasi istantaneamente, rendendo ancora più divertente la condivisione dei contenuti sui social media.In termini di connettività, il dispositivo incorpora, compatibile con Google Pay, per transazioni che consentono agli utenti di inviare e ricevere denaro e di procedere in modo istantaneo e facile ai pagamentiLapuò essere facilmente ricaricata grazie al caricatore USB di tipo C e alla possibilità di ricarica wireless, senza dimenticare il processore a basso consumo e la possibilità di impostare una modalità di risparmio energetico di Android 9 Pie.ARCHOS Diamond sarà disponibile in Italia a partire dal maggio 2019Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita