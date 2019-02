Amazon: Echo Show è disponibile in Italia

“

Il nuovo Echo Show è dotato di una fotocamera integrata da 5 MP che supporta videochiamate in alta definizione ed è perfetto per chiamate “senza mani” ad amici e parenti che hanno un Echo Spot, un Echo Show o l’App Alexa. Inoltre, utilizzando la funzionalità Drop-In sui dispositivi Echo compatibili, si può controllare cosa succede nella camera dei bambini oppure vedere come si comporta il cane in salotto.

Echo Show ha due web browser integrati, che possono essere attivati dicendo “Alexa, apri Silk”, oppure “Alexa, apri Firefox”. Una volta aperto il browser, è possibile usare la tastiera sullo schermo per inserire l’URL e visitare il proprio sito preferito. Come per altri browser, si possono salvare i siti preferiti per potervi accedere più rapidamente.

Alexa, la mente di Echo Show, è costruita nel cloud e diventa ogni giorno più intelligente. Più si utilizza Echo Show, più il dispositivo si adatta al modo di parlare, al vocabolario e alle preferenze personali. Alexa si connette al cloud e continua ad imparare aggiungendo sempre più funzionalità e Skill. Con Echo Show, i clienti hanno accesso a oltre mille Skill, fra cui molte come GialloZafferano, SuperGuida TV, MYmovies.it, 3Bmeteo, Clem Quiz e altre ancora ottimizzate per lo schermo HD di Echo Show.

Prossimamente i clienti potranno connettersi con più amici e familiari sparsi per il mondo attraverso il supporto di Skype per le telefonate e per le videochiamate. Basta dire “Alexa, chiama Pietro su Skype” per raggiungere Pietro ovunque sia.



Amazon ha annunciato l'arrivo di Echo Show in Italia, il primo dispositivo Alexa in Italia che integra uno schermo che consente ad Alexa di mostrare contenuti, un hub per Casa Intelligente e un sistema audio stereo che garantisce bassi potenti. "Alexa è partita brillantemente in Italia: i clienti la amano, è sempre più intelligente e ogni giorno diventa un po' più italiana. Con Echo Show oggi miglioriamo ulteriormente l'esperienza di Alexa in Italia. Il nuovo dispositivo combina tutto ciò che i clienti amano di Alexa con la possibilità di visualizzare i contenuti su un bellissimo schermo da 10 pollici. È possibile guardare le ultime notizie, fare una videochiamata con Alexa, guardare chi c'è alla porta di ingresso effettuando chiamate bidirezionali attraverso il citofono, divertirsi con le Skill che offrono contenuti visivi come Sky TG24, GialloZafferano, SuperGuida TV, MYmovies.it, Clem Quiz, 3Bmeteo e molto altro. Basta chiedere". Echo Show è disponibile a 229,99 €. Può essere supportato da una base che permette di inclinare il dispositivo per adattare l'angolo di visione e quello della telecamera, per soli 29,99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine a partire da oggi su www.amazon.it/echoshow . Le spedizioni inizieranno a partire dal 27 Febbraio.