Sony ridefinisce il proprio concetto di smartphone con il nuovo flagship Xperia 1

presenta al MWC 2019 il suo, che combina i rinomati display professionali e le tecnologie cinematografiche di Sony in un dispositivo slanciato e potente. Grazie al displayin 21:9 da 6.5" infatti è possibile gustarsi film nel loro formato originale direttamente nel palmo della propria mano.Xperia 1 offre lo stesso rapporto cinematografico e la medesima scelta cromatica con cui sono realizzati i film, al fine di restituire un'esperienza di visione fedele a quella pensata dagli autori. Il display si basa sulle premiate tecnologie deiIl processore X1 per mobile offre(High Dynamic Range), garantendo che qualsiasi contenuto sia visualizzato con più contrasto, colore e dettaglio, anche in streaming.L'esperienza di visione è ulteriormente arricchita dall'audio multi-dimensionales che trasporta l'utente direttamente nell'azione grazie a suoni corposi che circondano l'utente.offre poi una qualità di scatto professionale in ogni situazione e con qualsiasi condizione di luce: 16 mm per ampi paesaggi, un versatile obiettivo da 26 mm e un teleobiettivo da 52 mm (equiv. 35 mm). Xperia 1 eredita l'esperienza delle fotocamere a lenti intercambiabili dell'acclamata tecnologia Sony("Alpha"). L'algoritmo consente al primo Eye AF (messa a fuoco automatica) al mondo in uno smartphone di mettere a fuoco lo sguardo e offre anche scatti a raffica con tracking AF / AE fino a 10 fps (Auto Focus ed Auto Exposure) per garantire messa a fuoco di precisione ed esposizione ottimale.È possibile catturare immagini migliori in condizioni di scarsa luminositàe un sensore di immagine a doppio fotodiodo di grandi dimensioni di 1,4 μm con pixel pitch, per garantire che anche i soggetti in movimento siano privi di sfocature, mentre la riduzione del rumore RAW offre immagini meravigliosamente nitide.Xperia 1 migliora anche il reparto video grazie alla collaborazione con gli ingegneri della divisione di telecamere professionali Sony,. È possibile creare video di qualità cinematografica e grazie al settaggio delle impostazioni della funzionalità Cinema Pro è possibile modificare la gestione dei colori. I videoclip resituiscono l'atmosfera originale grazie a otto diverse espressioni, trasformandosi in delle vere e proprie storie. Tutto ciò è realizzabile in risoluzione 4K HDR a 24 frame per secondo e in formato 21:9.Xperia 1 permette anche di selezionareda video live o da clip registrate, con o senza la gestione dei colori pre-impostati "Look". L'esclusivo sistema di stabilizzazione ibrida con Optical SteadyShot con un algoritmo unico garantisce registrazioni fluide e prive di vibrazioni.Il display in 21:9 offre una superficie più ampia ed è, così da poter vedere e fare di più. La funzionalità di visualizzazione multipla dello schermo è attivabile attraverso il rinnovato sistema intelligente Side sense, con il launcher multi-tasking o attraverso il comando vocale.Xperia 1, disponibile nei colori Black, Purple, Grey e White, supporta il sistema operativoe sarà disponibile in mercati selezionati dalla tarda primavera del 2019.