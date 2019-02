Lenovo: al MWC la nuova linea di prodotti ThinkPad

Lenovo 14w con Windows 10 Pro e Lenovo 14e Chromebook, pensati per Inoltre sono stati presentati i due laptoppensati per

aumentare la produttività dei lavoratori che occupano posizioni di prima linea, a diretto contatto con i clienti; presentati anche il nuovissimo display portatile ThinkVision M14 con le cuffie X1 ANC, realizzati per massimizzare la produttività di chi lavora da remoto.

Le serie ThinkPad T e X sfoggiano un design completamente rinnovato, con una serie di accorgimenti nella progettazione pensati per soddisfare il desiderio dell'utente finale di godere di un'esperienza d'uso sicura in mobilità. Tra questi:

Funzionalità ThinkShield come ThinkPad PrivacyGuard con PrivacyAlert e otturatore webcam fisico ThinkShutter disponibili sulla maggior parte dei modelli

Il nuovo BIOS ThinkPad con capacità di auto-rigenerazione

Connettività WWAN ad alta velocità per bande fino all'ordine dei Gigabit, grazie al modulo Fibocom L860-GL CAT16 LTE sul modello T490

Gli ultimi processori Intel ® Wi-Fi 6 Gig+ sui modelli T490s, X390 e X390 Yoga

Doppio microfono con riconoscimento vocale fino a quattro metri di distanza e 360o di capacità

Display HDR con supporto Dolby Vision su tutta la serie T

Nuovo display Full HD 400 nit a bassa potenza disponibile sui modelli T490s e T490

I più recenti processori Intel Core di ottava generazione

Lenovo ha presentato nel corso del MWC le ultime novità del portfolio diLenovo ha inoltre introdotto iper aumentare la produttività di chi lavora in prima linea. Si tratta di dispositivi pensati per chi lavora nella prima linea di contatto con clienti e utenti, dando un contributo fondamentale in diversi settori, dal retail, all'hospitality, dal settore turistico e al manufatturiero, ma è spesso trascurato quando si tratta di fornirgli una dotazione PC adeguata.Mettendo a disposizione dei loro dipendenti di prima linea dispositivi quali i, le aziende possono davvero ottenere il massimo dalla loro collaborazione e consentire ai dipendenti di prima linea di esprimere appieno il proprio potenziale.Lenovo ha anche annunciato un nuovoper massimizzare la flessibilità del lavoro in team da remoto. L'M14 consente ai lavoratori fuori sede di sfruttare lo spazio aggiuntivo sullo schermo e di agevolare la condivisione dei contenuti anche in movimento e l'audio delle cuffie X1 ANC è regolato professionalmente da Dolby per offrire funzionalità audio avanzate durante le comunicazioni e l'utilizzo dei comandi vocali.