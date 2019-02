Continua a crescere il mercato globale degli smartphone (+5% nel 2018)

Con una quota del 44%, il compartocontinua ad essere il più importante all’interno del mercato globale dei. Nonostante una diminuzione del 3% del numero di, nel 2018 il mercato è cresciuto ancora, raggiungendo i 522 miliardi di dollari. Questi i principali trend presentati daIl mercato globale degli Smartphone è cresciuto ancora (+5%) nel corso del 2018, raggiungendoe confermandosi come il segmento più importante tra i Technical Consumer Goods. La crescita è stata supportata soprattutto. Per contro, si è registrata una flessione a unità (-3%) rispetto al 2017, per un totale di 1,44 miliardi di unità vendute a livello internazionale.Nel 2018, circa il 12% degli Smartphone venduti a livello globale(erano il 9% nel 2017). Gli Smartphone di fascia media (150-400 dollari) mantengono il primo posto con una quota del 46% (+2% rispetto al 2017) e continuano a rappresentare un importante terreno di scontro per i brand.e il conseguente allungamento dei tempi di sostituzione degli Smartphone sono tra le cause della diminuzione del prezzo medio di vendita, che nel Q4 2018 si è attestato aPer il 2019, GfK prevede. I dati del quarto trimestre del 2018 mostrano un trend simile, con circa 375 milioni di Smartphone venduti in tutto il mondo (-70%), per un valore complessivo di 144 miliardi di dollari., con una crescita del +17% a unità e del 35% a valore del rispetto all'anno precedente. La domanda è stata trainata dal successo degli Smartwatch dotati di SIM (+8%), che rappresentano il segmento più importante all’interno dei Core Wearable, con una quota del 18% a valore.In linea con quanto accade a livello Internazionale,(-3,7% rispetto al 2017), mentre cresce il valore generato dalle vendite grazie a un fatturato di 5 miliardi e 100 milioni (+6,6%). Continua il trend positivo delle fasce di prezzo Premium: gli Smartphone con un prezzo superiore a 600 Euro raggiungono una quota a valore del 48%, segno che l’innovazione dei modelli flagship continua ad essere premiata dai consumatori italiani.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita