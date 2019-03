AOC presenta G2868PQU, il nuovo monitor da gaming 4K

AOC

G2868PQU

con tempo di risposta 1 ms.

Con il Game Color di AOC, gli utenti possono regolare la saturazione del colore, la sovrasaturazione dell'immagine se il contenuto è spento, o sotto saturazione per livelli di grigio migliori.

Con il Shadow Control di AOC, gli utenti possono determinare i livelli di ombra per illuminare le aree scure e, viceversa, per migliorare i dettagli in ombra o aree troppo luminose / sbiadite senza compromettere l'immagine intera.

AOC Game Modes, con specifici adattamenti a seconda dei generi di gioco (FPS, Racing, RTS), più tre modalità personalizzabili dall'utente.

Con AOC Dial Point, gli utenti possono posizionare un indicatore di puntamento nei giochi FPS, così da poter prendere la mira con precisione e accuratezza.

ha annunciato l'arrivo del nuovo monitor gaming 28" pollici (71.1 cm), con risoluzione Ultra HD / 4K (3840x2160 pixels). Per venire incontro alle esigenze dei giocatori che cercano un gameplay fluido, immagini nitide e vivide, il display vanta uno schermo TN next-gen HDR-readyLe cornici sottili del G2868PQU, gli accenti rossi e neri, così come il supporto ergonomico angolare regolabile in altezza di 130 mmQuesto dispaly HDR-ready è equipaggiato con un pannello TN da 28" pollici, copre il 102% di sRGB e l'82% della gamma cromatica AdobeRGB. In tal modo,gli utenti non vedranno solo numerosi dettagli 4x come su un display Full HD, ma sperimenteranno anche colori vividi e popping visuals.L'immagine sul G2868PQU è estremamente definita. In più, gli utenti di AMD GPU possono ottenere un gameplay tear-free con meno input lag e una frequenza di aggiornamento fino a 60Hz utilizzandoProprio come gli altri modelli della serie AGON, anche G2868PQU è equipaggiato con le seguenti feature specifiche per il gaming nel menù sullo schermo:AOCsarà disponibile da Marzo 2019 con un prezzo suggerito di 369 €.Il monitor sarà disponibile in Europa da Marzo 2019.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita