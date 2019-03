Nuovi Jabra Elite Active 45e: pensati per musica, chiamate e sport in modalità wireless

Jabra lancia il nuovo modello della gamma Elite Active, una serie di auricolari sportivi che è stata annunciata al CES 2019. Gli auricolari impermeabili Elite Active 45e offrono un design che garantisce vestibilità sicura e confortevole. lancia il nuovo modello della gamma Elite Active, una serie di auricolari sportivi che è stata annunciata al CES 2019. Gli auricolari impermeabilioffrono un design che garantisce vestibilità sicura e confortevole.

Con nove ore di vita della batteria è garantita agli utenti la possibilità di svolgere una settimana di allenamenti con una singola carica. Il modello si presenta come uno dei più validi dispositivi sportivi wireless nella categoria inferiore ai 100 euro.

Gli auricolari Jabra Elite Active 45e sono progettati per la fruizione wireless della musica, per le chiamate e per lo sport. Che si tratti di una corsa, di un giro in bicicletta o di un esercizio in palestra, essi permettono di godersi la qualità audio di Jabra wireless, mentre le componenti Earhooks e Earwings garantiscono comfort e sicurezza.





Dotati di certificazione IP67 e garanzia di due anni contro sudore e polvere, sono i perfetti compagni di ogni allenamento outdoor: si può prestare attenzione a ciò che ci circonda, grazie a un design “a orecchio aperto” che lascia filtrare i suoni ambientali. Avere consapevolezza dell'ambiente circostante mentre si corre all'aperto, è una funzione di sicurezza assai richiesta da molti utenti.





Con gli Elite Active 45e ci si può collegare istantaneamente ad Alexa, Siri o Google Assistant, e avere l’opportunità di fare molte cose velocemente con i comandi vocali, tra cui l'impostazione degli appuntamenti, la ricerca di eventi vicini o la lettura dei messaggi ricevuti.



La tecnologia a due microfoni degli auricolari offre un'efficace riduzione del rumore durante le chiamate, garantendo conversazioni incredibilmente chiare, e altoparlanti avanzati da 12 mm per un'esperienza audio più ricca e potente.



Con una durata della batteria fino a nove ore con una singola carica, gli Elite Active 45e supportano una settimana di allenamenti, mantenendo la musica in riproduzione e la funzione di risposta alle chiamate. Gli auricolari hanno anche una funzione di ricarica rapida di 15 minuti per quelle volte in cui si ha bisogno di un'ora extra.





L'app Jabra Sound + consente di personalizzare i profili musicali, scegliere il proprio assistente vocale, monitorare l'utilizzo della batteria e altro ancora, offrendo la migliore personalizzazione d’uso.

