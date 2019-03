Il Galaxy S10 si veste da tifoso: ecco la Juventus Special Edition

Obiettivo Ultra-grandangolare. Galaxy S10 Juventus Special Edition presenta un obiettivo Ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano, che permette di avere la certezza che ciò che viene visualizzato sullo schermo corrisponde esattamente all’inquadratura. Perfetto per gli scatti fotografici che immortalano le emozioni vissute allo stadio. Dal campo agli spalti il nuovo obiettivo garantisce sempre la possibilità di catturare l’intera scena.

Galaxy S10 Juventus Special Edition presenta un obiettivo Ultra-grandangolare con un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano, che permette di avere la certezza che ciò che viene visualizzato sullo schermo corrisponde esattamente all’inquadratura. Perfetto per gli scatti fotografici che immortalano le emozioni vissute allo stadio. Dal campo agli spalti il nuovo obiettivo garantisce sempre la possibilità di catturare l’intera scena. Fotocamera intelligente. Galaxy S10 Juventus Special Edition rende funzioni già intelligenti ancora più avanzate e permette di ottenere scatti di livello professionale perfetti da condividere senza dover selezionare manualmente le impostazioni pro della fotocamera. La funzione Ottimizzatore Scene, ad esempio, riconosce ed elabora molte più scene rispetto al passato, grazie alla Neural Processing Unit (NPU), migliorando la qualità delle immagini e il tono dei colori. La funzione Suggerimenti Scatti invece consiglia la composizione perfetta per ogni scatto per avere sempre la foto migliore.

Galaxy S10 Juventus Special Edition rende funzioni già intelligenti ancora più avanzate e permette di ottenere scatti di livello professionale perfetti da condividere senza dover selezionare manualmente le impostazioni pro della fotocamera. La funzione Ottimizzatore Scene, ad esempio, riconosce ed elabora molte più scene rispetto al passato, grazie alla Neural Processing Unit (NPU), migliorando la qualità delle immagini e il tono dei colori. La funzione Suggerimenti Scatti invece consiglia la composizione perfetta per ogni scatto per avere sempre la foto migliore. Registrazione video Super Steady e di alta qualità. Galaxy S10 Juventus Special Edition assicura una registrazione Super Steady grazie alla tecnologia di stabilizzazione digitale. Anche nei momenti più concitati allo stadio, la funzione Super Steady permette di catturare gli attimi migliori. Sia la fotocamera anteriore che quella posteriore possono registrare in UHD e, come novità assoluta a livello di settore, la fotocamera posteriore supporta lo standard HDR10+.

ha reso disponibile ilossia il nuovo smartphone della famiglia Galaxy con un’esclusiva personalizzazione, grazie a feature esclusive come loghi animati all’accensione e allo spegnimento dello smartphone e una serie di applicazioni preinstallate, tra cui Juventus VR eInoltre, su Galaxy S10 Juventus Special Edition sarà presente l’applicazioneBlack&White Specialscon contenuti extra in esclusiva tra cui wallpaper, suonerie personalizzate con i cori dei tifosi, video library con i migliori contenuti sulla squadra.Il dispositivo presenta il migliore schermo mai realizzato da Samsung: il primo display Infinity-O con tecnologia Dynamic AMOLED offre una visualizzazione dei contenuti estremamente definita e una gamma di colori più ampia per immagini brillanti e realistiche. I bordi sono ridotti al minimo,per garantire un’esperienza di visualizzazione totalmente immersiva e senza alcuna distrazione.Galaxy S10 Juventus Special Edition introduce nuove tecnologie per la fotocamera e un’intelligenza avanzata che rendono molto semplice scattare foto e video:Lo smartphone Galaxy S10 Juventus Special Edition sarà disponibile nella esclusiva personalizzazione firmata Juventus sue presso gli Juventus store ufficialiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita