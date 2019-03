CorelDRAW 2019 arriva su Windows, Mac e Web

Un kit completo di strumenti di progettazione professionali: una gamma estesa di applicazioni versatili, intuitive e integrate per esprimere il proprio stile unico e per impressionare il pubblico. Sono inclusi CorelDRAW, per la progettazione grafica vettoriale, l'illustrazione e il layout di pagina, Corel PHOTO-PAINT®, per il fotoritocco, Corel Font Manager, per indicizzare e organizzare le librerie di font, AfterShot™ 3 HDR, per l'elaborazione dei file RAW, la nuova CorelDRAW.app, per accedere ovunque a strumenti grafici, e molto altro ancora.

Tecnologia all'avanguardia: una rivoluzionaria esperienza di disegno vettoriale che replica l'effetto della penna e della carta con LiveSketch™, il primo strumento di progettazione grafica vettoriale del settore, sostenuto da una rete neurale. I tratti disegnati a mano vengono interpretati in modo intelligente, regolati e combinati alle curve vettoriali esistenti, semplificando l'attività di schizzo e di disegno di forme vettoriali complesse su qualsiasi dispositivo abilitato all'uso di una penna grafica.

Un'esperienza unica per macOS: CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Mac include gli elementi che gli utenti amano maggiormente della loro piattaforma preferita, fra cui menu, finestre e viste, campi, etichette e pulsanti. Include anche il supporto della Modalità scura di macOS Mojave e della Touch Bar su MacBook Pro.

Facile e divertente da usare: la tela bianca non fa più paura, perché per mettersi subito all'opera basta un istante! Questa potente raccolta di applicazioni è ricca di strumenti intuitivi, materiali di apprendimento e progetti campione che permettono di mettersi subito all'opera e di creare rapidamente progetti meravigliosi.

NOVITÀ! Finestra mobile Oggetti:completamente riprogettata, la nuova finestra mobile Oggetti offre un controllo diretto sulla struttura di un documento e un accesso rapido ai suoi componenti, per velocizzare qualsiasi progetto.

NOVITÀ! Effetti non irreversibili: è possibile applicare, modificare e sperimentare con gli effetti, sia su vettori che su bitmap, senza modificare l'immagine o l'oggetto sorgente in CorelDRAW.

NOVITÀ! Flusso di lavoro perfetto al pixel:la grafica per il web è sempre cristallina. Allineando la griglia di pixel al bordo della pagina, la grafica esportata ha contorni nitidi, e il nuovo pulsante Allinea alla griglia di pixel aiuta a correggere facilmente le forme.

NOVITÀ! Modelli moderni:l'ampia gamma di nuovi modelli progettati professionalmente raccolti nella finestra di dialogo ottimizzata "Nuovo da modello" permette di ottenere risultati professionali. I modelli possono essere personalizzati con facilità per produrre progetti unici.

PERFEZIONATO! Aspetto, effetto e prestazioni:i miglioramenti dell'interfaccia assicurano una navigazione più semplice, maggiore uniformità e produttività superiore. Le prestazioni ottimizzate migliorano la gestione del testo, il tempo di avvio, i tempi di caricamento dei documenti, il rendering della grafica e altro ancora.

ha esteso notevolmente la propria linea di prodotti con una nuova e potente versione per Windows, oltre a una nuovissima suite di progettazione grafica appositamente creata per macOS. Entrambi i pacchetti includono anche il nuovo, per realizzare facilmente progetti grafici in qualsiasi luogo. Con CorelDRAW Graphics Suite 2019, gli utenti possono creare sulla loro piattaforma preferita delle grafiche audaci e accattivanti, con una definizione perfetta dei pixel.I professionisti della grafica- e quelli che aspirano a diventarlo- ora hanno accesso a un software di grafica vettoriale di fama mondiale,, e a funzionalità di output senza pari insieme a strumenti di disegno supportati dall'intelligenza artificiale.Con CorelDRAW.app, i grafici possono sia mostrare che annotare il proprio lavoro mentre sono in viaggio o creare in maniera rapida nuovi progetti in qualsiasi luogo si trovino. CorelDRAW Graphics Suite 2019 permette agli utenti di assumere il controllo del proprio processo creativo e di progettare in maniera differente.CorelDRAW Graphics Suite 2019 racchiude il cuore e l'anima di CorelDRAW in una nuova esperienza appositamente creata perPer maggiori informazioni su tutti i contenuti della suite, visitareL'ultima release di CorelDRAW Graphics Suite offre un'emozionante raccolta di nuove funzionalità per creare progetti mozzafiato con maggiore precisione e libertà creativa. Ecco le principali funzionalità:Per l'elenco completo delle novità visitare www.coreldraw.com/windows/ Incluso nelle suite per Windows e Mac, lo strumento CorelDRAW.app consente di essere più produttivi e creativi, ovunque. All'interno del flusso di lavoro di progettazione grafica, la nuova app web permette di accedere ai file di CorelDRAW archiviati nel cloud, aggiungere annotazioni ed elementi grafici, oppure iniziare un progetto nuovo da qualsiasi dispositivo, grazie a strumenti innovativi che sostengono la creatività e offrono risultati incredibili. Ottimizza la tua esperienza con CorelDRAW.app, effettuando una sottoscrizione a una gamma ancor più ampia di opzioni di progettazione professionali.CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Windows e CorelDRAW Graphics Suite 2019 per Mac sono disponibili in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, turco e giapponese. La versione completa di ogni suite è disponibile al prezzo di vendita consigliato di € 699. Gli utenti registrati in una delle versioni precedenti di CorelDRAW Graphics Suite possono effettuare l'upgrade alla suite per Windows al prezzo di € 349 (sono escluse le versioni non destinate alla vendita, OEM e Academic). La sottoscrizione ha un costo di € 239,40 all'anno. I prezzi sono IVA inclusa.