Snap annuncia il lancio nel 2026 di una nuova generazione di Spectacles

Snap ha annunciato in occasione dell’evento Augmented World Expo 2025 che nel 2026 lancerà una nuova generazione di Spectacles, più leggeri e immersivi. Gli Spectacles sono un computer indossabile ultrapotente integrato in un paio di occhiali leggeri, dotati di lenti trasparenti che aiutano ad arricchire il mondo reale attraverso esperienze digitali.

La nuova generazione di Spectacles, completamente rinnovata, è posizionata in maniera unica: consente di comprendere il mondo circostante attraverso un sistema avanzato di machine learning; porta l’assistenza IA in uno spazio tridimensionale; abilita sessioni di gioco ed esperienze condivise con gli amici; e rappresenta una workstation flessibile e potente per la navigazione in rete, lo streaming e molto altro.

Gli sviluppatori di tutto il mondo sono quindi già al lavoro per realizzare nuove esperienze digitali, che includono:

Super Travel di Gowaaa che aiuta i viaggiatori di tutto il mondo a tradurre segnali stradali, menù, ricevute, nonché convertire valute.

Drum Kit di Paradiddle che insegna ai nuovi batteristi a suonare, sovrapponendo le indicazioni su una batteria reale e ascoltando le note suonate.

Pool Assist di Studio ANRK che aiuta i giocatori di biliardo a effettuare tiri migliori.

Cookmate di Headraft che trova ricette in base agli ingredienti disponibili e fornisce istruzioni passo a passo per cucinare.

Wisp World di Liquid City che coinvolge gli utenti in avventure stravaganti per esplorare in modo giocoso il mondo che li circonda.

Inoltre, l’azienda ha annunciato importanti aggiornamenti a Snap OS, facendo leva sui feedback e sui suggerimenti raccolti dalla community di sviluppatori. Questi includono:

L’integrazione profonda con OpenAI e Gemini su Google Cloud : Snapchat ora consente agli sviluppatori di realizzare Lenti multimodali basate sull’IA e di pubblicarle per la community degli Spectacles. Ad esempio, gli sviluppatori stanno utilizzando l’IA per fornire traduzioni di testi e conversioni di valuta (Super Travel), suggerire ricette (Cookmate) e proporre avventure stravaganti (Wisp World) in base a ciò che l’utente vede, dice o ascolta mentre indossa gli Spectacles. Snapchat offre un accesso alla fotocamera sviluppato tenendo la privacy al centro, grazie al suo Remote Service Gateway proprietario.

API Depth Module : traduce informazioni 2D da modelli linguistici di grandi dimensioni per ancorare con precisione le informazioni AR in tre dimensioni, aprendo a un nuovo paradigma per l'intelligenza spaziale.

API per il riconoscimento vocale automatizzato : abilita la trascrizione in tempo reale altamente accurata, supportando oltre 40 lingue, compresi gli accenti di utenti non madrelingua.

API Snap3D: consente agli sviluppatori di generare al volo oggetti 3D all’interno delle Lenti.

Snap sta inoltre lanciando nuovi strumenti progettati specificamente per gli sviluppatori che vogliono realizzare esperienze digitali basate sulla posizione, rendendo ancora più semplice dare vita a monumenti, musei e molto altro. Tra questi:

App fleet management : consente agli sviluppatori di monitorare e gestire da remoto molteplici paia di Spectacles.

Modalità guidata : gli sviluppatori possono configurare gli Spectacles per avviare in maniera rapida e diretta una Lente in modalità single-player o multiplayer, per un’esperienza utente ancora più fluida.

Navigazione guidata: questa funzionalità rende più semplice sviluppare tour guidati basati sull’AR che possano accompagnare le persone attraverso una serie di monumenti durante gli eventi o presso i musei.

Questi strumenti supportano sviluppatori come Enklu, che gestisce il teatro olografico Verse Immersive in più di una dozzina di sedi negli Stati Uniti. Attualmente, i clienti Verse Immersive di Chicago possono utilizzare gli Spectacles per cimentarsi con il nuovo gioco SightCraft insieme agli amici e questa attività sarà presto disponibile presso ulteriori sedi nel corso dell’anno.

E presto in arrivo:

Niantic Spatial VPS: Snapchat sta collaborando con Niantic Spatial per portare il loro sistema di Visual Positioning su Lens Studio e sugli Spectacles al fine di sviluppare una mappa del mondo condivisa e basata sull’IA.

WebXR Support all’interno del browser: consentirà agli sviluppatori di progettare, testare e accedere ad esperienze WebXR.

Gli sviluppatori interessati a realizzare esperienze per gli Spectacles prima del lancio, possono aderire al programma dedicato agli sviluppatori: www.spectacles.com/lens-studio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita