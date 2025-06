MIX attiva un nuovo IXP presso Balkan Gate di Lancom a Salonicco

MIX (Milan Internet Exchange) e Lancom hanno annunciato l’attivazione di MIX Salonicco, nuovo Internet Exchange Point (IXP) di MIX presso Balkan Gate, il data center di punta di Lancom situato a Salonicco.

Questa espansione strategica rappresenta la prima presenza ufficiale di MIX fuori dall’Italia e costituisce un passo significativo nella sua missione di supportare servizi di interconnessione di alta qualità, sicuri e scalabili in tutta l’Europa orientale.

Fondata nel 2009, Lancom è uno dei principali operatori greci nel settore delle infrastrutture di rete e soluzioni cloud avanzate. Il data center Balkan Gate è la più grande struttura carrier-neutral di livello Tier III nel nord della Grecia e svolge il ruolo di hub critico per la connettività, grazie a percorsi di interconnessione diretti con i Balcani, l’Europa centrale, la Turchia e il Medio Oriente.

La collaborazione tra Lancom e MIX nasce da una sinergia di competenze altamente complementari: da un lato, MIX porta in dote relazioni consolidate con i principali content provider globali e una lunga esperienza nella progettazione e gestione di Internet Exchange Point ad alte prestazioni; dall’altro, Lancom vanta una profonda presenza sul territorio e una rete capillare di partnership con ISP e imprese in tutta la regione balcanica.

“Balkan Gate si conferma come il gateway digitale di riferimento per i Balcani, e oggi, con l’ingresso di MIX nel nostro ecosistema, stabiliamo un nuovo standard per la connettività regionale e continentale. Questa partnership non è solo un’espansione: è un catalizzatore per la trasformazione digitale nei Balcani, in Europa centrale e orientale. Insieme, offriamo a imprese, operatori, fornitori di contenuti e comunità un’infrastruttura di eccellenza, interconnessioni fluide e le basi per essere protagonisti dell’era digitale oltre i confini nazionali” ha affermato George Nolis, CEO e founder di Lancom.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita