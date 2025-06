Prime Day di Amazon torna dall’8 all’11 luglio

L’undicesima edizione di Prime Day, l’evento annuale di offerte di Amazon in esclusiva per i clienti Prime, torna dall’8 all’11 luglio con una novità: per la prima volta, ben 4 giorni per fare acquisti e risparmiare. Dalle 00:01 dell’8 luglio alle 23:59 dell’11 luglio, i clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa e giocattoli, e acquistare prodotti in offerta di grandi marchi – come ghd, Samsung, Bosch, Foppapedretti, Havaianas, Chicco, Samsonite, Neutro Roberts e molti altri – oltre ad accedere a migliaia di offerte su prodotti Made in Italy.

Quest’anno, Amazon offre ai clienti Prime un’ulteriore opportunità di risparmio grazie alle Offerte di oggi: ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, verranno lanciate nuove offerte a tema per un periodo di tempo limitato. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso senza costi per poter così risparmiare grazie a Prime Day, beneficiando di spedizioni rapide e convenienti, senza costi aggiuntivi.

Per inaugurare la nuova edizione di Prime Day e celebrare il traguardo dei 15 anni di Amazon.it, Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio a Marina di Eboli, Salerno. I visitatori avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra eventi esclusivi, sport, intrattenimento e molto altro ancora, mentre si godono il sole della costa salernitana.

