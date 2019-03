Galaxy Watch Active, lo smartwatch che aiuta a gestire lo stress

Monitoraggio dell’allenamento. Galaxy Watch Active è in grado di capire automaticamente se si sta correndo, usando la cyclette, il vogatore, l’ellittica o iniziando un allenamento dinamico. Oppure, basta scegliere l’attività che si preferisce e iniziare: si possono selezionare manualmente oltre 39 attività, impostare gli obiettivi giornalieri e monitorare i progressi.

Galaxy Watch Active si preoccupa anche della qualità del sonno, tenendo traccia di quattro diversi livelli, inclusa la fase REM, in modo da poter controllare il sonno e monitorarne i cicli. Gestione dello stress. Gestire lo stress ora è semplice, grazie alla funzionalità Stress Tracker disponibile in Galaxy Watch Active. È possibile tenere sotto controllo i livelli di stress e puntare al benessere a lungo termine, iniziando con esercizi di respirazione direttamente dal widget.

Approda sul mercato italiano il nuovocon una promozione speciale. Acquistando il nuovo smartwatch dal 15 al 29 marzo si ha la possibilità di ricevere in omaggio il(EB-U1200CSEGWW), il comodo caricabatterie portatile che consente di ricaricare device in modalità wireless, in modo da non rimanere mai a corto di energia anche quando non c'è nessuna presa a disposizione.Per poter usufruire della promozione e ricevere il Samsung Wireless Battery Pack direttamente a casa è sufficiente, dopo aver acquistato Galaxy Watch Active,Dotato di funzionalità Premium, Galaxy Watch Active presenta una linea sportiva che lo rende sottile, leggero e versatile. Il suo design, infatti, punta su discrezione e leggerezza,Le funzionalità di monitoraggio dell'attività fisica, del sonno e del benessere fanno di Galaxy Watch Active un coach personale in grado di guidare verso il raggiungimento del benessere psico-fisico. Questo dispositivo combina gli aspetti migliori della tradizione Galaxy con funzionalità ottimizzate orientate alla forma fisica e al benessere.Galaxy Watch Active, offre funzionalità di allenamento in tempo reale, monitoraggio delle attività all'aperto o al chiuso e offre app di terze parti molto utilizzate, come Under Armour, Spotify e Strava.È, inoltre, possibile controllare Galaxy Watch Active usando la voce grazie alle funzionalità vocali diche permettono di effettuare chiamate o inviare messaggi senza prendere in mano il telefono. Galaxy Watch Active è in vendita nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop online nelle colorazioni