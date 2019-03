Sony rinnova le gamme di TV

Con i TV

della Serie MASTER, l’esperienza di intrattenimento firmatadiventa ancora più coinvolgente, grazie a immagini e audio totalmente fedeli alle intenzioni dei creatori di contenuti: dal set direttamente al salotto di casa.Il nuovodi punta della gamma di Sony, in 77”, 65” e 55”, si presenta con un design sottile e minimalista e, grazie al processore X1 Ultimate, offre qualità d’immagine, colore, contrasto e nitidezza simili a quelli dei monitor professionali. Acoustic Surface Audio+ garantisce che il suono provenga dall’intero schermo, avvolgendo lo spettatore in un’incredibile esperienza di intrattenimento, in cui audio e video sono in perfetta armonia grazie anche alla compatibilità Dolby Atmos.Al top di gamma si affianca il modello OLED 4K HDR AG8 , in 65” e 55”, con design altrettanto lineare e processore 4K HDR X1 Extreme, a garanzia di immagini realistiche con colori intensi e neri profondi. Anche su questo modello, audio e immagini vivono in armonia grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio.Tra i modelli di punta della nuova gamma di Sony c’è poi il TV Full-Array LED 4K HDR XG95 , disponibile in 85”, 75”, 65” e 55”. Grazie a zone multiple di LED posizionati direttamente dietro lo schermo, il sistema Full Array LED di questo TV offre contrasto e luminosità cinematografici, per immagini coinvolgenti ricche di dettagli e profondità. Al tempo stesso, il potente processore d’immagine X1 Ultimate, garantisce un’esperienza di visione 4K HDR sorprendente.Tutti e tre i modelli dispongono di un’ampia gamma di applicazioni,, compatibilità con Dolby Vision, modalità calibrata per Netflix e certificazione IMAX Enhanced, a garanzia della massima aderenza ai contenuti originali.