Apple aggiorna i iMac raddoppiando le prestazioni

Apple ha aggiornato la famiglia

iMac da 21,5" include ora processori di 8a generazione quad-core e, per la prima volta, 6-core, per prestazioni fino al 60% più veloci.1

iMac da 27" integra per la prima volta processori fino a 6-core e 8-core di 9a generazione, per prestazioni fino a 2,4 volte più veloci.1







: per la prima voltae potenti opzioni grafiche Vega, per un netto incremento di prestazioni a ogni livello. iMac è più veloce in tutto, dalle attività di ogni giorno ai workload professionali più complessi.I processori aggiornati offrono prestazioni nettamente più veloci per una vasta gamma di attività di tutti i giorni, dall’editing delle foto ai giochi più complessi, dalla composizione di musica alla creazione di video.Tutti i nuovi Mac hanno di serie, la nuova versione del sistema operativo più evoluto al mondo, con tante funzioni ispirate al mondo professionale ma progettate per tutti. In macOS Mojave, la Modalità scura trasforma la Scrivania dandole un aspetto innovativo che si focalizza sui contenuti dell’utente, la funzione Pile organizza le Scrivanie più caotiche suddividendo automaticamente i file in gruppi e FaceTime supporta le chiamate di gruppo. macOS Mojave porta inoltre sul Mac le app iOS, fra cui News, Borsa, Memo vocali e Casa, oltre a un nuovo Mac App Store con ricchi contenuti editoriali e l’aggiunta di app dai principali sviluppatori, compresiIl nuovo iMac da 21,5" con display Retina 4K ha un prezzo a partire dae il nuovo iMac da 27" con display Retina 5K ha un prezzo a partire daEntrambi possono essere ordinati su apple.com e tramite l’app Apple Store, e dalla prossima settimana presso gli Apple Store e i Rivenditori Autorizzati Apple.La configurazione iMac con display non Retina è ancora disponibile a un prezzo di. Le specifiche tecniche dettagliate, le opzioni per la configurazione personalizzata e gli accessori sono disponibili online su apple.com/it/mac