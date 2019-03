ZTE nel 2018 ha presentato 2.080 domande di brevetto PCT

ZTE ha annunciato di aver presentato, lo scorso anno, 2.080 domande di brevetto nell'ambito Patent Cooperation Treaty (PCT). Secondo l'ultima tabella annuale dei richiedenti brevetti stilata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ZTE è al quinto posto assoluto nel numero di applicazioni PCT pubblicate nel 2018. In totale, le domande di brevetto cumulativo PCT della società sono oltre 29.000.



Per il nono anno consecutivo ZTE è tra i primi 5 candidati PCT in tutto il mondo. Per tre volte (nel 2011, 2012 e 2017) ha ottenuto il primo posto nelle domande di brevetto PCT. Al 31 dicembre 2018 ZTE aveva depositato complessivamente oltre 73.000 brevetti a livello globale, 35.000 dei quali concessi in tutto il mondo.



ZTE ha intensificato il suo investimento in ambito 5G, di cui è uno dei principali attori contribuendo alle ricerche e alla standardizzazione tecnologica. Ad oggi ZTE ha presentato oltre 7.000 proposte NG/NexGenCore 5G e oltre 3.000 domande di brevetto 5G a organizzazioni internazionali, come 3GPP.

In aggiunta, ZTE ha mostrato oltre 1.200 famiglie di brevetti 3GPP 5G standard-essential (SEP) all'Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI), con oltre 300 brevetti relativi ai dispositivi 5G.

