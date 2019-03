ha introdotto nella gamma, che nel mondo ha già venduto oltre 30 milioni di unità, tre nuovi multifunzione:Caratterizzati da un corpo di colore nero per ET-2720 e di colore bianco per ET-2726 ed ET-2756, i tre multifunzione sono accomunati da un design rinnovato e ancora più compatto.Mantenendo lo stesso principio di risparmio delle EcoTank già presenti sul mercato, i modelli ET-2720, ET-2726 e ET-2756nella parte anteriore dell'unità, così da avere sempre il controllo della quantità di inchiostro rimanente. Il serbatoio ha quattro sezioni che si riempiono con gli appositi flaconi e contiene una quantità di inchiostro corrispondente a quella di 88 cartucce, per stampare fino a 14.000 pagine in bianco e nero e 6.500 pagine a colori.Naturalmente è possibile ricaricare il serbatoio: grazie alla forma del beccuccio non c'è pericolo di sbagliare colore, né di sporcarsi, per la massima pulizia e semplicità di ricarica.Con questi nuovi modelli EcoTank: tramite la connessione Wi-Fi e Wi-Fi Direct, gli utenti possono usare l'app Epson iPrint e lanciare la stampa dei documenti da dispositivi smart. Non solo: possono ricevere file da qualsiasi parte del mondo tramite Epson Email Print, il servizio che consente di stampare da qualsiasi dispositivo con funzionalità mail.Da non dimenticare infine che i modelli ET-2720 ed ET-2726 sono adatti per coloro che ricercano un multifunzione base 3-in-1, mentre ET-2756 possiede funzionalità aggiuntive,ET-2720, ET-2726 ed ET-2756 saranno disponibili da aprile 2019,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita