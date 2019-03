Sony RX0 II, la fotocamera premium ultracompatta

dimensioni di appena 59 mm x 40,5 mm x 35 mm

e un peso di soli 132 g.

Le funzionalità video aggiuntive della

includono la registrazione Super Slow Motion a massimo 1.000 fps

, l'uscita 4K HDMI non compressa e la registrazione video proxy simultanea. Gli utenti possono usare le funzioni Picture Profile, S-Log2 e Time Code / User Bit per ottenere un risultato che corrisponde in maniera precisa alla loro visione creativa.

arricchisce la sua popolare line-up di fotocamere compatte presentando una fotocamera premium compatta, la(modello DSC-RX0M2), caratterizzata dalleEreditando le caratteristiche di compattezza estrema e di resistenza ad acqua/polvereii, cadutee urtidella, il nuovo modello ora offre, un display LCD inclinabile di 180° verso l'alto e di 90° gradi verso il basso che funziona perfino sott'acqua, nonché nuove soluzioni per la stabilizzazione dell'immagine nelle riprese video.Al cuore dellaci sonoda 1" di tipo stacked da 15,3 megapixeli, che assicurano una riproduzione dei colori ottimizzata, e la capacità di riprodurre bellissime tonalità della pelle. Questa combinazione è stata potenziata in modo da assicurare prestazioni fulminee e qualità d'immagine straordinaria sia per foto sia per video su un’ampia gamma di sensibilità che va da ISO 80a 12.800.L'ha una distanza minima di messa a fuoco di appena 20 cm ed è pertanto ideale per i selfie o le foto di oggetti posizionati sul tavolo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita