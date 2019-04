Con Apple Watch un elettrocardiogramma direttamente dal polso

Apple ha recentemente rilasciato l

L'app ECG suche consente di eseguire un elettrocardiogramma direttamente dal polso, registrando il battito cardiaco nel momento in cui avvertono sintomi come un battito accelerato o una sensazione di battito irregolare e aiutandoli a raccogliere dati importanti da condividere con i medici.La funzione è disponibile in 19 Paesi europei, inclusa l'L'app ECG e le notifiche di ritmo cardiaco irregolare presentano ora la marcatura CE e l'autorizzazione per lo Spazio Economico Europeo. La funzione di notifica in caso di frequenza cardiaca irregolare su Apple Watch di tanto in tanto controllerà in background il battito cardiaco e invierà una notifica nel casoDisponibile come parte dell'aggiornamento gratuito a, l'app ECG1e la funzione di notifica di frequenza cardiaca irregolare aiuteranno gli utenti a identificare possibili sintomi di fibrillazione atriale, l'aritmia più diffusa. Se non viene trattata, la FA è una delle principali condizioni che possono provocare un ictus, la seconda causa più comune di morte nel mondo.