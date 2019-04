Cooler Master presenta il case MasterBox Q500L

ha annunciato il lancio ufficiale del caseMasterBox Q500L implementa tutte le caratteristiche della, abbinando la possibilità di installare una scheda madre di tipo ATX.Le dimensioni e la parte estetica rimangono identiche a quelle del modello Q300L ma, grazie allo spostamento del vano PSU sulla parte frontale/superiore, ottenendo, di conseguenza, ulteriore spazio per la scheda madre, Cooler Master è riuscita a rendere compatibile il. La staffa può essere riposizionata in base alla configurazione hardware e al fattore di forma della scheda madre.Anche in presenza di un alimentatore ATX,, inoltre, grazie al supporto superiore, è possibile installare facilmente un radiatore da 240mm. Il pannello I/O può essere spostato in tutte le direzioni: una volta deciso l'orientamento, è sufficiente spostare il pannello I/O in un punto comodo a scelta; il case può essere utilizzato anche con orientamento orizzontale, caratteristica tipica della serie Q. Le viti gommate, inoltre, fungono anche da piedini per integrare l'orientamento orizzontale.Il case, esteticamente,che può essere coperta da un pannello antipolvere magnetico personalizzabile, permettendo quindi un flusso d'aria ottimale e da un pannello laterale trasparente Edge-to-Edge., consente di installare l'alimentatore nella parte superiore / anteriore dello chassis. La staffa può essere montata in varie posizioni, dando luce a diverse configurazioni hardware che possono offrire vantaggi diversi. Ad esempio, se si utilizza una scheda madre mini ITX invece di un ATX standard, l'alimentatore può essere installato nella posizione convenzionale (posteriore in basso), per consentire una maggiore ventilazione del pannello anteriore. Sebbene le configurazioni di raffreddamento possano variare a seconda della build e del fattore di forma, l'intero telaio è perforato per offrire il maggior numero di combinazioni possibili.Tutte le funzionalità insite nel DNA della serie Q, dal pannello mobile I / O alla sua capacità di orientamento orizzontale o verticale. Poiché l'intera serie Q condivide una forma, tutti gli accessori sono retrocompatibili, incluse le maniglie, i piedini, il pannello I / O e i pannelli dei suoi predecessori.sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire dal mese di Maggio. Il prezzo al pubblico consigliato sarà pariSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita