TP-Link: il nuovo Deco M4 arriva in Italia

Il Wi-Fi è ormai una risorsa essenziale della quotidianità, sia che si parli di intrattenimento domestico che delle molteplici applicazioni dei, oltre all’ormai inseparabile smartphone. Tuttavia, spesso risulta difficile avere una connessione di qualità in tutti gli ambienti di casa a causa di problemi comuni, che possono derivare da una scarsa potenza del segnale, da una banda limitata o una bassa velocità di trasmissione, ma anche da fattori come la tipologia di abitazione, il numero di apparecchi collegati, la gestione del flusso dei dati e molto altro.A garantire la migliore connessione di rete ci pensa il nuovodi, il sistema Mesh studiato appositamente per i contesti indoor per ottenere una copertura Wi-Fi estesa ed efficace.Il segreto è nella, che permette di distribuire le risorse in modo intelligente tra i diversi satelliti che compongono il network. Tecnicamente si viene quindi a creare una nuova rete peer-to-peer, una sorta di maglia di nodi interconnessi, che permette un miglior equilibrio tra performance e affidabilità.Grazie a Deco M4, finalmente disponibile anche in Italia,, facendo affidamento su una rete veloce e continua. Il dispositivo permette di passare da una stanza all’altra, da un piano all’altro, scendere in taverna, andare in giardino con il proprio smartphone o tablet in mano senza la minima interruzione del segnale. La scalabilità della copertura è assicurata dalla possibilità di aggiungere alla rete fino a 10 unità della gamma Deco tutte compatibili tra loro (Deco M5, Deco P7, Deco M9 Plus, Deco M4 e Deco E4).Il wireless 802.11ac permette di raggiungere, per una connessione senza lag anche in presenza di molti utenti e dispositivi connessi contemporaneamente. La funzionalità QoS, inoltre, consente di stabilire una priorità o dei limiti di banda alle applicazioni e ai dispositivi connessi, evitando il congestionamento della rete. L’installazione e la gestione del network sono facili e intuitive grazie all’App Deco, disponibile per Android e iOS. Le indicazioni di configurazione sono consultabili direttamente sullo schermo del proprio smartphone e risultano accessibili anche ai meno esperti.Grazie all’app,, modificare i parametri di priorità di connessione e garantire la sicurezza di ogni accesso anche agli ospiti con la creazione della rete guest dedicata.I genitori alle prese con i primi approcci a Internet dei propri figli hanno a disposizione la funzione, che consente di creare un profilo utente per ogni membro della famiglia, bloccando l’accesso a specifici siti, determinando opportuni limiti di tempo e definendo regole di bon ton, ad esempio niente Internet quando si cena.E per chi ama le funzionalità evolute, TP-Link Deco M4Il sistema Mesh Wi-Fi Dual-Band AC1200 Deco M4 è in vendita nei principali negozi specializzati al prezzo al pubblico di 79,99 euro per singola unità, mentre il kit con due unità ha un prezzo di 139,99 euro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita