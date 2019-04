Le memorie Kingston Premier Server ora compatibili con Intel Purley

DC500R: progettato per carichi di lavoro ad elevata intensità di lettura come funzionalità di avvio, ambienti server web, virtualizzazione, database operativi e analisi in tempo reale. Con una classificazione di resistenza di 0,5 unità di scrittura al giorno (DWPD), DC500R è disponibile in capacità da 480GB, 960GB, 1.92TB e 3.84TB.

DC500M: è progettato per carichi di lavoro misti in applicazioni che presentano un bilanciamento più uniforme delle richieste di I/O. Con una classificazione di resistenza di 1,3 DWPD, il DC500M è ideale per il mercato dei server ad alto volume di dati montati su rack per aggiornamenti interni del vano unità, hyperscale data center server e provider di servizi cloud.

ha annunciato che le memorieRegistered DIMMS DDR4-2933 nei tagli da 32GB, 16GB e 8GB hanno ricevuto la compatibilità con la piattaforma, ottimizzata per la famiglia di processori scalabili Intel Xeon (precedentemente conosciuta come “Cascade Lake-SP”).I moduli Kingston Server Premium compatibili con la piattaforma Purely sono appositamente progettati per sfruttare la potenza della microarchitettura del server Intel a sei canali. A 2933MT/s - la frequenza di prestazione di nuova generazione supportata nell'ultima famiglia di processori scalabili Intel Xeon – ogni DIMM fornisce picchi di larghezza di banda di 23,46 GB/s. Raggruppati insieme per performance multicanale, forniscono una notevole spinta nelle prestazioni per le applicazioni server di memoria ad alta intensità di oggi.Server Premier è. Kingston ha recentemente presentato la sua nuova serie di SSD Enterprise Data Center 500 che implementa i severi requisiti di Qualità del Servizio (QoS) per garantire prestazioni degli I/O casuali costanti e uniformi, nonché la prevedibilità di basse latenze in un’ampia gamma di carichi di lavoro in lettura e scrittura. La serie DC500 integra funzionalità di protezione del percorso dati end-to-end e protezione da eventuale perdita di potenza per salvaguardare i dati durante il loro percorso.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita