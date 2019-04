Huawei P30 e P30 Pro: ecco le offerte di Wind

Wind arricchisce il proprio listino con i

nuovi top smartphone Huawei P30 e P30 Pro, disponibili in abbinamento

alle soluzioni 'Wind Family' e 'All Inclusive'

.

È possibile avere i nuovi Huawei P30 e P30 Pro in abbinamento a 'Wind

Family' a partire da 12,99 euro al mese anche con la conveniente formula

di finanziamento "anticipo zero". In alternativa, per la clientela con

sim ricaricabile da almeno un anno, che ha un'offerta 'All Inclusive'

attiva, Huawei P30 e P30 Pro possono essere acquistati con la formula

'Telefono Incluso', a partire da 14,99 euro al mese, con anticipo da

129,99 euro.

Inoltre, fino al 7 aprile, i clienti che acquistano uno dei due top

smartphone presso un negozio Wind riceveranno, in regalo da Huawei, uno

smart speaker Sonos One del valore di 229 euro e un codice Huawei Video

da 50 euro per accedere ai contenuti cinematografici disponibili sul

nuovo servizio di streaming on-demand esclusivo dei dispositivi Huawei.

