Xiaomi: Redmi 7 arriva in Italia

A partire dalla mezzanotte del 4 aprile, le versioni Eclipse Black e Comet Blue di Redmi 7 da 3GB + 32GB saranno disponibili in esclusiva per una settimana presso MediaWorld a 169,9€

Redmi 7 da 3GB + 32GB è disponibile su Mi.com al prezzo di 169,9€ a partire dalle 12:00 del 4 aprile

Redmi 7 da 2GB + 16GB è disponibile presso Unieuro al prezzo di 139,9 entro la fine del mese

Seguiranno altri canali di vendita

A partire dalla mezzanotte del 4 aprile, Amazon avrà l’accordo esclusivo per il pre-ordine di Redmi Note 7 da 4G + 128G, che sarà venduto al prezzo di 249,9€.

A partire dalla mezzanotte del 4 aprile, Amazon avrà l’accordo esclusivo per il pre-ordine di Mi 9 Blue da 4G + 64GB, che sarà venduto al prezzo di 449,9€.

Sbarca finalmente in Italia, l'ultimo nato del nuovo brand Redmi, di Xiaomi Lo smartphone è alimentato da. All'interno di questo chipset pulsa la CPU Qualcomm Kryo 250 Octa-Core, che conta quattro core per il risparmio energetico e quattro per le performance. Questi permetto un significativo aumento delle prestazioni, rispetto agli smartphone di questa fascia di prezzo, che in genere utilizzano processori con otto core per il risparmio energetico.Dotato di un display a goccia da 6,26" HD+, Redmi 7. L'ampio display LCD con un rapporto 19:9 consente un'esperienza video e di gioco coinvolgente. Il display è anche certificato TÜV Rheinland: attivando la modalità lettura, protegge dalla luce blu e riduce l'affaticamento degli occhi. Per garantire una durata nel tempo, il display è rivestito da Corning Gorilla Glass 5.Ladi Redmi 7 ha un sensore da 1,25μm pixel che crea immagini di qualità superiore rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo. La fotocamera anteriore da 8MP supporta anche l'uso delle gesture per i selfie.Grazie alle ottimizzazioni del sistema e a una batteria da 4000mAh, Redmi 7 offre fino a 400 ore di autonomia in standby.Lo smartphone produce una migliore qualità del suono e offre maggiore potenza di volume per garantire, utilizzando uno speaker più grande rispetto al suo predecessore.Redmi 7 è dotato diper sbloccare comodamente e in modo sicuro il dispositivo; è anche dotato di un sensore a infrarossi, in modo da poterlo utilizzare come telecomando universale, compatibile con oltre 4000 elettrodomestici e dispositivi elettronici. Redmi 7 offre uno slot microSD dedicato che supporta fino a 512GB di espansione, per ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione.