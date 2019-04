Ricerca: smartphone e PC, dispositivi differenti per esigenze differenti

Un consumatore italiano su due. In base alle intenzioni di acquisto registrate sul portale italiano disi tratta di una percentuale pari almentre gli utenti che preferiscono il PC / laptop e il tablet sono rispettivamente ile l’. A livello generale, invece, secondo, strumento di analisi del traffico web, negli ultimi 12 mesi in Italia l’utilizzo del desktop è stato decisamente superiore rispetto a quello del mobile:contro. In, parliamo infatti solo del. Confrontando questi dati con dati europei possiamo notare che si tratta di un trend costante in tutta l’UE, territorio dove la quota di mercato di desktop e tablet è pari infatti al, in linea con i dati del nostro Paese. idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha deciso di indagare il fenomeno in modo da capire perché gli utenti digitali italiani siano più propensi all’uso del mobile quandorispetto alla normale navigazione web.Sebbene gli utenti che utilizzano sia smartphone che PC siano per la maggioranza giovani tra i, sembra che questo sia uno degli unici elementi in comune tra i due dispositivi, unito al fatto che in entrambi i casi sono gli uomini i più appassionati (delle donne edegli uomini per i mobile e addiritturadelle donne edegli uomini quando si parla di PC).L’orario di navigazione preferito dai mobile users è quello tra le– tendenzialmente della– mentre l’orario preferito dagli utilizzatori del PC è quello tra ledella mattina o tra ledel pomeriggio, in particolar modo del, segno che forse i prodotti vengono cercati nel weekend ma poi l’acquisto viene finalizzato dal PC in ufficio durante una pausa dal lavoro. Interessante notare inoltre come una fascia della popolazione che nell’opinione comune si considera essere particolarmente in simbiosi con lo smartphone, ovvero i giovani tra i, abbia in realtà una percentuale di utilizzo relativamente bassa, di poco superiore a quella dei: per i giovani parliamo die 44,6% desktop, per la fascia 55-64 parliamo invece die 42,2% desktop.Per quanto riguarda le categorie di prodotti, queste sono elettronica (), moda & accessori () e sport & outdoor (); da PC, invece, sempre elettronica (ma), anche in questo caso sport & outdoor (ma) e arredamento & giardino (). Secondo idealo, il costo minimo totale nell’arco degli ultimi tre mesi dei dieci prodotti più acquistati da mobile ammonterebbe a, mentre quello dei dieci prodotti più acquistati da desktop ammonterebbe a. Sembrerebbe, quindi, che da desktop si sia disposti a spendere sino alin più rispetto al mobile. Interessante notare poi come prodotti più cercati e poi acquistati non siano sempre gli stessi e soprattutto non abbiano gli stessi prezzi: da mobile si cercano prodotti che costano in media ilin più rispetto a quelli che vengono poi acquistati. Da desktop, invece, si cercano prodotti che costano solo ilin più.Le ricerche da desktop si confermano essere, quindi, quelle più fedeli al proprio budget a disposizione.Per poter fare un confronto attendibile tra regioni grandi e piccole, per ognuna idealo ha considerato le intenzioni di acquisto “ogni 100mila abitanti”.Larisulta quindi essere il: ogni 100 utenti laziali che usano il mobile per la comparazione prezzi, ne abbiamoin Lombardia,in Emilia-Romagna,in Toscana ein Campania. Curiosamente,. Ogni 100 utenti laziali che navigano da desktop, ne troviamo 90 in Lombardia, 88 in Trentino-Alto Adige, 83 in Liguria e 78 in Emilia-Romagna.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita