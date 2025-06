OPPO: arrivano in Italia il nuovo Oppo Pad Se ed Enco Buds3

OPPO ha annunciato il lancio in Italia di due nuovi dispositivi che arricchiscono il proprio ecosistema di prodotti smart e interconnessi: OPPO Pad SE, un tablet versatile pensato per l’intrattenimento familiare, lo studio e la creatività on-the-go, e OPPO Enco Buds3, auricolari true wireless progettati per offrire un’esperienza audio immersiva e funzioni smart in ogni momento della giornata. OPPO prosegue così il suo impegno nel creare un ecosistema integrato, accessibile e user-centric, in grado di connettere persone e dispositivi con fluidità e semplicità.

Il nuovo OPPO Pad SE si distingue per il suo ampio display LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD+ (1920×1200) e luminosità fino a 500 nits, ideale per garantire una visione nitida e confortevole anche in ambienti molto luminosi. L’Anti-Reflective Matte Display riduce fino al 97% dei riflessi, offrendo una superficie opaca e simile alla carta, perfetta per la lettura e la scrittura. È inoltre certificato dal TÜV Rheinland per gli standard Reflection Low Blue Light e Flicker-Free.

Sotto la scocca elegante, dallo spessore di soli 7,39 mm e un peso di circa 530 grammi, si nasconde una batteria da 9.340 mAh che garantisce fino a 11 ore consecutive di riproduzione video e 85 ore di ascolto musicale. La ricarica rapida SUPERVOOC da 33W consente di tornare rapidamente operativi, mentre la modalità Smart Power Saving Mode spegne automaticamente il dispositivo dopo 7 giorni di inattività, mantenendo comunque energia sufficiente per essere riacceso anche dopo 800 giorni. Le prestazioni a lungo termine sono garantite dai test interni OPPO, che certificano la fluidità dell’esperienza d’uso per almeno 36 mesi.

Grazie all’integrazione con il modello AI di Google Gemini, il tablet consente di interagire in modo naturale con assistenti virtuali e accedere a funzionalità avanzate su app come Gmail, YouTube e Google Maps. È possibile generare idee, tradurre contenuti in tempo reale e ricevere suggerimenti intelligenti in base al contesto, rendendo l’esperienza più fluida e produttiva anche in mobilità. Completano l’esperienza le funzioni AI Assistant per la gestione delle note e AI Intelligent Document, strumenti ideali per chi cerca produttività e ordine anche fuori casa.

Grazie a O+ Connect, OPPO Pad SE dialoga in modo intuitivo con smartphone OPPO e altri dispositivi per condividere file, notifiche e connessione di rete.

La funzione Communication Sharing consente al tablet di utilizzare automaticamente la rete dati e il GPS del telefono senza necessità di configurazioni, mentre il mirroring dello schermo permette di visualizzare app e contenuti del telefono direttamente sul display del tablet.

La funzione drag-and-drop consente inoltre di spostare contenuti tra dispositivi in modo rapido e intuitivo. OPPO Pad SE è il compagno ideale anche per le famiglie grazie anche alla modalità Bambini personalizzabile, accessibile direttamente dalla schermata principale, che permette ai genitori di gestire tempi d’uso, accessi e impostazioni visive in tutta sicurezza.





Accanto al nuovo tablet, OPPO introduce anche gli auricolari true wireless Enco Buds3, pensati per offrire una qualità audio eccellente, comfort e connettività evoluta a un prezzo accessibile. Dotati di driver dinamici da 12,4 mm con cupola in PET placcato titanio da 19 μm e bordo in TPU da 50 μm, garantiscono una riproduzione bilanciata e dettagliata, con un boost dei bassi di 2 dB rispetto ai modelli precedenti. Supportano i codec audio AAC e SBC, per una qualità elevata indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Le tecnologie Enco Master per la scelta del profilo audio (Bass, Balanced, Bold) e OPPO Alive Audio – che combina l’algoritmo HRTF proprietario con riverbero artificiale – garantiscono un’esperienza immersiva simile a un effetto surround, soprattutto su dispositivi OPPO. L’esperienza audio risulta così tridimensionale, naturale e cinematografica, ideale per musica e film.

Gli auricolari permettono anche una cancellazione passiva del rumore, grazie al design ergonomico semi in-ear, e una connessione stabile tramite Bluetooth 5.4 con un raggio di azione fino a 10 metri. La connessione bineurale consente di passare con fluidità da un dispositivo all’altro – ad esempio da uno smartphone a un laptop – senza interruzioni. Con una latenza ultraridotta di soli 47 ms, garantiscono un audio reattivo e sincronizzato anche durante il gaming.

I comandi touch, ora dotati di una nuova area sensibile a maggior precisione, sono personalizzabili e permettono di controllare la riproduzione musicale, le chiamate, attivare l’assistente vocale o scattare foto tramite doppio tocco.

Non manca la funzione di Traduzione Vocale AI in tempo reale, che consente di ottenere traduzioni istantanee e trascrizioni di conversazioni in oltre 20 lingue direttamente dagli auricolari, senza passare dallo smartphone: una funzione ideale per viaggiatori, studenti e professionisti in contesti multilingue. La funzione AI Clear Call, inoltre, utilizza reti neurali per isolare la voce e ridurre i rumori ambientali, garantendo chiamate sempre nitide anche in ambienti rumorosi.

Con un’autonomia fino a 9,5 ore per singola carica e una durata complessiva di 48 ore grazie alla custodia di ricarica da 530 mAh, gli Enco Buds3 garantiscono giorni di utilizzo senza necessità di ricariche frequenti. E per chi ha poco tempo, bastano 10 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di riproduzione musicale continua. Il tempo di ricarica completa è di circa 80 minuti. I dispositivi sono inoltre certificati TÜV Rheinland per la durata della batteria: anche dopo circa 1.000 cicli di ricarica – pari a circa quattro anni di utilizzo regolare – la capacità della batteria si mantiene all’80%, assicurando prestazioni durature nel tempo.

Ogni auricolare pesa appena 3,8 grammi, mentre la custodia raggiunge i 39,2 grammi. Il design ergonomico semi in-ear, basato sull’analisi di oltre 3.500 orecchie umane, offre un comfort prolungato anche durante sessioni di ascolto continuative. La custodia, più compatta del 12% rispetto alla generazione precedente, è facile da trasportare ovunque. Inoltre, grazie al grado di resistenza alla polvere e all'acqua IP55, gli OPPO Enco Buds3 sono progettati per le esplorazioni all'aperto, i viaggi e l'uso quotidiano, garantendo un'esperienza di ascolto ininterrotta ovunque le avventure degli utenti li portino.

Completano l’esperienza funzionalità smart come Smart Connect, Game Mode e Google Fast Pair, che semplifica il pairing istantaneo con smartphone Android. Gli auricolari, compatibili con Android e iOS, possono essere gestiti in maniera semplice tramite l’app gratuita HeyMelody o, per chi possiede uno smartphone OPPO, direttamente dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo. È possibile monitorare il livello di carica, aggiornare il firmware, regolare l’equalizzazione e gestire le funzionalità smart degli auricolari con pochi tap.

Prezzi e disponibilità

OPPO Pad SE è disponibile singolarmente nella colorazione Twilight Blue su OPPO Store al prezzo di 219,99€ per la versione Wi-Fi e a 249,99€ per la versione LTE. Prossimamente sarà disponibile anche su Amazon. OPPO Enco Buds3, invece, sono acquistabili da oggi presso i principali rivenditori di prodotti elettronici, OPPO Store e Amazon.

In occasione del lancio, fino al 30 giugno, è attiva una promozione esclusiva su OPPO Store che include:

Pad SE (LTE) con SmartCase (19,99€) e caricatore da 33W (24,99€) a 250,99€ , oppure con Enco Buds3 (39,99€) inclusi a 270,98€ .

con SmartCase (19,99€) e caricatore da 33W (24,99€) a , oppure con Enco Buds3 (39,99€) inclusi a . Pad SE (Wi-Fi) con SmartCase (19,99€) e caricatore da 33W (24,99€) al prezzo promozionale di 220,99€, oppure con l’aggiunta degli auricolari Enco Buds3 (39,99€) a 240,98€.

Con OPPO Pad SE e OPPO Enco Buds3, OPPO continua ad arricchire il proprio ecosistema con soluzioni che combinano innovazione, accessibilità e design, mettendo la tecnologia più avanzata al servizio delle persone, ogni giorno.

