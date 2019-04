Samsung presenta a Milano la gamma di TV QLED 2019

Tutti coloro che visiteranno l’esposizione avranno la possibilità di guardare da vicino e approfondire i dettagli della gamma di televisori 2019 di Samsung che introduce tecnologie in grado rendere un pannello nero la porta per entrare in una realtà mozzafiato.

La gamma 2019 di televisori Samsung include anche i nuovi TV QLED 8K che integrano la tecnologia Real 8K Resolution e possiedono quattro volte il numero di pixel rispetto ai modelli 4K UHD (16 volte rispetto ai televisori Full HD) consentendo di produrre una luminosità massima di 4.000 nit. Inoltre, il modello Q900R fa vanto dell’innovativa tecnologia proprietaria 8K AI Upscaling che, basata sull’intelligenza artificiale integrata nel processore Quantum, è in grado di ottimizzare la qualità sia dell’immagine sia del suono, indipendentemente dal formato originale del contenuto, alla risoluzione 8K. Inoltre, i TV QLED 8K includono anche la tecnologia Direct Full Array Elite, per un maggiore contrasto e un controllo più preciso della retroilluminazione, e lo standard HDR10+ che consente di riprodurre miliardi di sfumature per una precisione del colore mai vista prima, raggiungendo un volume colore del 100%.

Con un'esposizione dedicata alla tecnologia e al design, Samsung presenta durante la Milano Design Week, per la prima volta in Italia,, annunciata lo scorso gennaio al CES di Las Vegas.Proprio per questo motivo, Samsung ha voluto integrare nell'intera gamma di televisori il, già presente nei TV QLED 8K, che grazie al suo algoritmo di upscaling consente di riprodurre qualsiasi contenuto, garantendo sempre luminosità, qualità dell'immagine e audio ottimizzati alla risoluzione del pannello – 4K o 8K.La nuova gamma 2019che consente di migliorare l'angolo di visione e ridurre ulteriormente i riflessi. Grazie a questa tecnologia, i televisori QLED di Samsung sono in grado di riprodurre immagini nitide con neri estremamente profondi. L'Intelligent Mode regola luminosità e adegua il suono al contenuto TV in base alle caratteristiche dell'ambiente circostante.I TV QLED 2019che, controllando minuziosamente la retroilluminazione per dare vita a ogni piccolo dettaglio, consente di ottenere livelli di nero ancora più profondi e una riproduzione del colore sempre più precisa e reale.La gamma 2019, tecnologia di nuova generazione per la riproduzione di immagini dall'impatto visivo sorprendente. Lo standard HDR10+ consente infatti di regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso l'associazione di metadati dinamici. Tra le innovazioni che Samsung ha introdotto in questa nuova gamma 2019 c'è anche la funzione Real Game Enhancer. Grazie alla tecnologia FreeSync (VRR), i televisori QLED Samsung riducono il ritardo nella ricezione del segnale per garantire una velocità di gioco fondamentale per scalare le classifiche. La funzione Dynamic Black Equalizer, inoltre, offre una visione più precisa al buio e ottimizza la qualità delle immagini e dell'audio attraverso una dettagliata analisi delle scene.