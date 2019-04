Vodafone: contratti di solidarietà per 4870 dipendenti

Ricorso al contratto di solidarietà per 4870 dipendenti

Percorsi di riqualificazione professionale per oltre 300 dipendenti finalizzati a riportare in azienda attività oggi svolte esternamente

Piano di assunzioni per 300 dipendenti in 3 anni con competenze chiave per la crescita futura

Mobilità volontaria e incentivata per 570 dipendenti

e lehanno raggiunto l’accordo per la gestione diefficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali.L’accordo pone le basi per il piano di trasformazione e rilancio dell’azienda, della sua competitività sul mercato e della sua sostenibilità futura."L’intesa è stata guidata dalla reciproca volontà di trovare soluzioni che rappresentino il punto di equilibrio fra contesto, esigenze e tutele e che conducano ad un modello operativo più agile e focalizzato per continuare ad investire sugli asset di differenziazione. Il modello di confronto valorizza la cosiddettacon l’individuazione di una serie di strumenti volti a ridurre l’impatto sociale e, al contempo, semplificare e adeguare l’organizzazione al nuovo contesto" si legge in una nota.Nello specifico il piano approvato prevede:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita