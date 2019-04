IDC: i Big Data possono creare profitto

Secondo, entro il 2020 l’80% delle aziende a livello mondiale avrà avviato iniziative di data management, mentre oggi il 43% sta già implementando soluzioni per la, ovvero per la generazione di profitti grazie alla gestione dei dati raccolti. È questa, quindi, la reazione delle imprese davanti a un mercato sempre più competitivo e complesso.Secondo i dati raccolti dall’istituto di ricerca,, un volume che porrà sotto pressione l’infrastruttura IT aziendale. Ma non sarà solo un problema di volume: l’obiettivo deve essere quello di riuscire gestire al meglio il ciclo di vita del dato, rendendolo disponibile nel posto giusto, nel momento giusto e con il formato giusto.Migliorando la qualità e la “consistenza” del dato, spiega IDC, non solo sarà possibile supportare i processi decisionali,, aumentando al contempo la possibilità di generare ricavi. Di fondamentale importanza sarà anche garantire la disponibilità del dato a tutti gli utenti aziendali, che potranno utilizzarlo con diverse finalità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita