Wiko presenta il nuovo Y60: smartphone 4G con display widescreen

Il nuovo smartphoneè l’alleato perfetto per avere tutti i contenuti preferiti “a portata di mano” in un design compatto e maneggevole. L’ampia capacità di memoria garantisce inoltre tutto lo spazio necessario per i file multimediali. Con, Y60 permette di archiviare oltre 3.000 brani musicali, 6.000 foto o 80 app. In più, è possibile espandere ulteriormente la memoria con una scheda microSD fino a 128GB.*Valori basati sulla dimensione media dei file.La velocità dellaoffre la massima potenza per navigare e interagire sui social con gli amici. La navigazione online e l’utilizzo delle app non conoscono ostacoli e regalano un’esperienza senza precedenti, grazie al processore Quad-Core da 1,3GHz.Dotato di fotocamera principale da 5MP e, il nuovo Wiko Y60 coglierà i momenti più indimenticabili. Se non bastasse, i Live Filters e le opzioni Face Beauty, Time-Lapse e Live Portrait garantiranno effetti creativi e straordinari.Con, funzionalità sviluppata da Wiko, utilizzare lo smartphone diventa ancora più facile: le applicazioni principali, i contatti preferiti e le impostazioni selezionate sono visualizzati in un’unica schermata.La nuova versioneassicura inoltre maggiore spazio di archiviazione, un livello più alto di sicurezza e un uso più veloce. Per chi non vuole portare con sé più di un dispositivo, Wiko Y60 supporta l’opzione dual SIM per poter gestire con un unico device vita privata e lavorativa.Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold sono. Le finiture soft touch impreziosiscono ulteriormente questi modelli. Per proteggere lo smartphone con stile in caso di urti e cadute, sono disponibili gli esclusivi accessori Wiko: dall’Easy Folio con cover semitrasparente per vedere le notifiche, alla custodia protettiva in materiale flessibile, fino al vetro temperato per lo schermo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita