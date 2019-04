Una “casa dolce casa” sempre più connessa

La nostra vita è sempre più digitale e dipendente dall'uso di assistenti virtuali, dispositivi connessi ed elettrodomestici intelligenti che sono destinati a diventare veri e propri "telecomandi" della nostra vita quotidiana. Secondo, nel 2030 per ogni utente esisteranno oltre cinque dispositivi connessi. Inoltre, il numero di case connesse (cioè abitazioni nelle quali sono installati almeno nove dispositivi collegati in rete) è, da 90 milioni nel 2016 a 463 milioni nel 2021. Sono in atto diversi trend che convergono verso la realizzazione di esperienze personalizzate a casa, nel tempo libero e nello shopping.Le aziende di lifestyle, moda e prodotti per la casa hanno individuato chiaramente queste tendenze e sono alla ricerca di metodi e strumenti per reinventare strategie, prodotti e modelli di business.Mario viene svegliato dalla voce suadente del suo assistente personale digitale. I sensori di movimento accendono automaticamente le luce nella camera da letto. L'acqua in bagno comincia a scaldarsi per raggiungere la temperatura ideale impostata da Mario. Nella casa intelligente e connessa, Mario può controllare tutto, termostato e luci, elettrodomestici e antifurto, in qualsiasi momento e ovunque si trovi. Mentre si prepara, l'assistente digitale lo aggiorna sulle ultime notizie di politica e sport e lo informa sull'andamento dei suoi titoli e investimenti. L'assistente è sincronizzato con l'agenda di Mario, così gli ricorda che è atteso in ufficio entro un'ora e gli riepiloga gli impegni e le attività della giornata. L'assistente offre anche servizi di concierge: su richiesta di Mario chiama un servizio taxi di ride-sharing. Intanto il frigorifero lo avvisa di aver mandato l'ordine per l'acquisto dei prodotti necessari per preparare la cena. Entro mezzora arriverà un drone per la consegna dei prodotti freschi. Mario invia subito una chiave digitale all'azienda fornitrice per consentire di effettuare la consegna in sua assenza. Uscendo di casa, con lo smartphone chiude la porta a chiave e attiva l'impianto di allarme.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita