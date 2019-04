Con la Jaguar Land Rover sarà possibile guadagnare criptovaluta durante la guida

Sarà possibile guadagnareed effettuare pagamenti durante la guida grazie ai servizi per veicoli connessi sperimentati daGrazie alla tecnologiasegnalando automaticamente alle autorità o ai provider dei servizi di navigazione, informazioni utili come ingorghi di traffico o buche pericolose il conducente potrà acquisire crediti. Tali crediti potranno essere impiegati per. "Smart Wallet" elimina quindi la necessità della moneta spicciola o di iscriversi a molteplici account per pagare una varietà di servizi."Smart Wallet " fa uso della più recente tecnologia di criptovaluta e Jaguar Land Rover ha stretto una partnership con laper controllare le tecnologie "distributed ledger" che consentono di emettere e ricevere i pagamenti. A differenza di altri sistemi simili e grazie alla sua struttura, per operare non richiede una commissione; nel tempo le transazioni diventeranno più veloci su tutta la rete, che si stima raggiungerà entro il 2025 i 75 miliardi di dispositivi connessi. Gli utilizzatori potranno integrare lo "Smart Wallet"Questa tecnologia viene attualmente sperimentata presso il, nella Repubblica d'Irlanda, dove gli ingegneri hanno già attrezzato con le funzioni "Smart Wallet" molti veicoli, inclusa laSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita