ha annunciato un'importante novità che riguarda la divisione Business Solutions: l'introduzione dellaper rispondere alle più moderne esigenze di realtà professionali di ampio respiro.L'introduzione dellaè pensata proprio per rispondere alle nuove esigenze di realtà professionali di una certa entità, come amministrazioni pubbliche e grandi aziende, che necessitano di prestazioni eccellenti, possibilmente a costi contenuti.La nuova line up comprendedae due STB () compatibili, in versione Thin Client e Zero Client. I monitor della linea cloud di LG sono disponibili nella versione dotata di sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise e VDI Support (VMware, Citrix e Amazon Workspace).Una delle soluzioni più innovative, dal punto di vista dell'esperienza utente e per quanto riguarda le feature integrate, è il: si tratta di un display UltraWide "All-in-One" con risoluzione QHD + 3840x1600, schermo IPS curvo 21:9, speaker e webcam 720p integrati. Questi monitor consentono di visualizzare più finestre nello stesso istante e sono in grado di ricevere informazioni e dati anche da sorgenti diverse grazie alla funzione PBP / PIP. Non solo: grazie alle caratteristiche tecniche e strutturali,, per consentire la creazione di superfici video, quasi dei veri e propri videowall, perfetti per la comunicazione in azienda e l'analisi dei dati.