Lenovo rinnova il proprio portfolio di prodotti per il data center

ha annunciato una serie di aggiornamenti nel portfolio delle sue infrastrutturee ThinkAgile, in linea con il lancio dei processori scalabili Inteldi seconda generazione con moduli di memoria persistenteFra le soluzioni implementate nell'aggiornamento vi è, il primo server a otto socket disponibile sul mercato con la nuova tecnologia di memoria persistente Intel Optane DC. Nel panorama attuale del business, i CIO si trovano ad affrontare molteplici sfide: al crescere della spesa IT corrisponde una contrazione del talent pool – cioè delle persone con le competenze richieste per un particolare incarico. Le imprese devono restare competitive oggi e al contempo innovare per il domani, la sicurezza è sempre più importante e il settore sta passando da un sistema basato sull'acquisto di hardware a un modello basato sul consumo.Per aiutare i CIO a districarsi fra questi problemi e a gestire la crescente mole di dati che viene prodotta, Lenovo sta aggiornando il suo portfoliocon i più recenti processori Intel, che consentono un incremento a due cifre delle prestazioni. Inoltre, grazie alla memoria persistente Intel Optane DC, i clienti potranno ripristinare le interruzioni non pianificate o non pianificate in tempi fino a 12,5 volte più rapidi (da 50 a 4 minuti), elaborando una quantità significativamente maggiore di dati nei database in-memory, rendendo queste soluzioni ideali per ambienti SAP HANA.