Lenovo stupisce con il primo PC pieghevole al mondo

Alla sveglia, il PC si piega a libro e la giornata inizia aggiornando i social media.

Arrivati in cucina, si apre e si appoggia al tavolo per conoscere le ultime notizie.

Una volta saliti in metropolitana o sul treno, il PC si piega per scaricare la posta elettronica.

In ufficio, si collega alla docking station e inizia la giornata lavorativa.

In riunione è possibile prendere appunti con la penna e scrivere come su un tablet a schermo intero.

Dopo pranzo si può utilizzare la tastiera meccanica per scrivere mail di lavoro.

Una volta rientrati, alla sera, può essere usato, aperto, per vedere in streaming i programmi preferiti.

A fine giornata ci si può rilassare a letto leggendo prima di addormentarsi.

In occasione di Accelerate , Lenovo ha presentato in anteprima una demo delche si aggiunge alla famiglia di alta gamma dei ThinkPad X1.Non si tratta di un telefono, di un tablet o di un dispositivo ibrido, ma di un vero e proprio laptop con display pieghevole. Fino a oggi, disporre di un display da 13,3 pollici significava avere un dispositivo delle stesse dimensioni, ma grazie al display single OLED 2K sviluppato in collaborazione conche si piega a metà, la larghezza del dispositivo si riduce del 50%.Basato su Intel, il ThinkPad pieghevole accompagna l’utente in tutti i momenti della sua giornata:La disponibilità del prodotto è prevista per il 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita