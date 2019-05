Samsung lancia l’app Apple TV e il supporto AirPlay 2

ha annunciato che, a partire da oggi, tutti glie una selezione di modelli del 2018 - con un aggiornamento del firmware -n più di 100 paesi e offriranno il supporto perin 176 paesi.I clienti Samsung potranno così guardare i canali Apple TV, i film e i programmi TV di iTunes sui propri televisori. "Nell'ultimo decennio Samsung è sempre stata all'avanguardia nell'offerta della più ampia selezione di contenuti disponibili per i clienti sulla nostra piattaforma Smart TV", ha dichiarato, Executive Vice President della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics. "Come primo produttore a integrare l'app Apple TV, Samsung continua a offrire ai clienti un valore incredibile, permettendo di accedere all'esperienza Apple TV sui più grandi schermi attualmente disponibili."L'app: è sufficiente selezionare l'icona dell'app Apple TV per accedere a tutti i contenuti acquistati su iTunes e sfogliare più di 100.000 film e programmi iTunes disponibili per l'acquisto o il noleggio, inclusi titoli disponibili in 4K HDR, con un'eccellente qualità dell'immagine. I clienti possono inoltre iscriversi ai canali Apple TV dall'app (pagando solo per quelli desiderati) e guardarli on demand.Gli utenti Samsung potranno usufruire di, il servizio di abbonamento video di Apple, nell'app Apple TV sui modelli in cui verrà integrato il servizio in autunno. Con il supporto per AirPlay 2 i clienti possono anche riprodurre facilmente video e altri contenuti dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sui propri televisori Samsung.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita