Amazon lancia il nuovo tablet Fire 7

Amazon ha lanciato la nuova generazione del suo tablet più venduto, Fire 7, che dispone di un processore più veloce e uno spazio di archiviazione di 16 GB.

- processore quad-core da 1,3 GHz, per passare in modo facile e immediato dall’utilizzo di una app alla riproduzione di un film o alla navigazione del web; Spazio di archiviazione raddoppiato - Fire 7 è ora disponibile con uno spazio di archiviazione interno di 16 GB o 32 GB, espandibile fino a 512 GB grazie allo slot microSD.

- Il tablet più leggero di Amazon include un display 7” IPS di alta qualità che garantisce una riproduzione dei colori efficace con ogni angolo di visione. Resistenza - Come misurato nei test di caduta, Fire 7 è il doppio più resistente del più recente iPad mini ed è in grado di affrontare le cadute, i graffi e l’usura derivanti da un utilizzo quotidiano.

- Fino a 7 ore di lettura, ascolto di musica, riproduzione di serie TV e film e navigazione del web. Fotocamera frontale e posteriore - La fotocamera frontale con risoluzione HD 720p consente di effettuare videochiamate con la famiglia e gli amici. Inoltre, si possono scattare e condividere foto e salvarle gratuitamente grazie all’archiviazione illimitata su cloud.

guardare film e serie TV, incluse le Amazon Original come Tom Clancy’s Jack Ryan, Hanna e La fantastica signora Maisel.

Accedere a centinaia di libri con Prime Reading.

Conservare un numero illimitato di foto con Amazon Photos e avere a disposizione, in più, 5GB per archiviare video, documenti e altri file.

Con Twitch Prime, i clienti possono godersi videogiochi gratuiti, contenuti aggiuntivi per giochi e una esperienza speciale su Twitch che include un abbonamento mensile a un canale Twitch, e molto altro.

"Fire 7 è il nostro tablet bestseller, con decine di milioni di unità vendute nel mondo" afferma Eric Saarnio, Director, Amazon Devices Europa. "Pur mantenendo un costo inferiore ai 70€, abbiamo apportato migliorie per i clienti grazie al processore più veloce e al doppio dello spazio di archiviazione, così i clienti possono godersi ancora di più i contenuti che apprezzano maggiormente sia a casa, sia in mobilità".Il nuovo Fire 7 include:Fire 7 offre inoltre ancora più funzionalità grazie all'In Italia, i clienti Prime possono:Per iscriversi ad Amazon Prime o iniziare un periodo d'uso gratuito di 30 giorni, visitare la pagina. È possibile pre-ordinare Fire 7 alla paginae le spedizioni inizieranno il 6 giugno.Le custodie per Fire 7 sono disponibili a 24,99Euro nei colori Nero, Verde Salvia, Malva Blu grigio, Ocra e possono essere posizionate sia in verticale sia in orizzontale.