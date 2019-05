Qualcomm e Lenovo insieme per il primo PC 5G al mondo

Mostrato al COMPUTEX, questo laptop Lenovo ultraportatile è il primo in assoluto con il modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, in grado di connettersi a una rete 5G superveloce. La transizione da 3G a 4G LTE ha già trasformato il modo in cui le persone usano i loro smartphone; allo stesso modo, Lenovo vede l'enorme potenziale di crescita del 5G in ambito computing, l’esperienza d’uso sarà sempre più veloce e moderna grazie a PC più veloci, sempre connessi, e un ambiente di condivisione più immersivo.

ha annunciato insieme ail lancio del primo PC 5G al mondo."Progetto Senza Limiti”integra una forte collaborazione tecnologica tra Qualcomm e Lenovo per portare innovazione nell'ecosistema dei PC Always On, Always Connected."La nostra collaborazione con Lenovo offrirà un'esperienza utente rivoluzionaria in ambito PC sia per i consumatori che per le aziende attraverso la connettività a bassa latenza abilitata dal 5G", ha affermato, senior vice president and general manager, mobile business unit, Qualcomm Technologies. "Attività che richiedono un uso intensivo della larghezza di banda - come il download e il caricamento di file di grandi dimensioni attraverso una connessione wireless - possono essere esponenzialmente più veloci, grazie alle prestazioni eccezionali e all'efficienza energetica della piattaforma. Questo cambierà il modo in cui gli utenti interagiscono, si connettono e comunicano con i loro dispositivi di calcolo."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita