Samsung: Galaxy Fit e Galaxy Fitⓔ disponibili in Italia

Galaxy Fit è in vendita nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop online nelle colorazioni Silver e Black al prezzo di 99,00€. Galaxy Fitⓔ è disponibile nelle colorazioni Black, White e Yellow al costo di 39,00 €.

, le nuove smartband disono disponibili all’acquisto sul mercato italiano.Dotati di una linea sottile e materiali leggerissimi, ma resistenti, non intralciano i movimenti e permettono di essere indossati in tutta comodità. Il display compatto e semplificato consente di gestire tutto in un attimo e con semplici movimenti. Basta infatti una piccola rotazione del polso per visualizzare con chiarezza tutte le informazioni essenziali.Grazie alla funzione, Galaxy Fitⓔ rileva e monitora automaticamente tre tipologie di esercizio: camminata, corsa e allenamento dinamico e Galaxy Fit anche l’utilizzo di bici, vogatore o l’ellittica. In più è possibile scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone.Aiutano quotidianamente a tenere sotto controllo il livello di benessere,(sono esaminati gli schemi durante le tre fasi del sonno, rilevando i movimenti del corpo mentre si dorme) ad un’efficiente gestione dello stress, alla rilevazione costante del battito cardiaco. Con Galaxy Fit/Galaxy Fitⓔ, è possibile interagire anche in movimento, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva e un’esperienza smart immediata.Questi dispositivi consentono(tra queste sono incluse, ad esempio, la sveglia, il calendario e le previsioni meteo) senza dover toccare il telefono. Quando ci si sposta in un nuovo fuso orario, Galaxy Fit mostra automaticamente un quadrante con un doppio orologio per gestire più facilmente gli impegni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita