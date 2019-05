Huawei, crollo delle intenzioni di acquisto online in Italia: -64,8%

In questi giorni il casoha attirato l’attenzione di tutto il mondo e anche in Italia ci si è chiesti cosa riservasse il futuro per i possessori di questo smartphone (o per gli interessati ad acquistarne uno). idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha deciso di approfondire la tematica per capire quanto il caso Huawei si rifletta anche nel commercio online.Come prima cosa, secondo i dati rilevati, il mercato degli smartphone in quasi tutt’Europa sta vivendo in questo periodo un’inflessione negativa: parliamo infatti di unin Italia, un -nel Regno Unito, unin Spagna e infine unin Francia. Gli unici due Paesi dove, invece, la situazione è in controtendenza sono Austria () e Germania ().Ma come si stanno comportando gli e-consumer nei confronti di Huawei? In questi: Regno Unito (), Spagna (), Italia (), Francia (), Austria () ed infine Germania (). In Italia, in particolare, a crollare in questi giorni però non sono stati solo i device Huawei, ma anche prodotti di brand cinesi come(-56,3%),(-50,0%) e(-26,9%) e(-25,0%). Viceversa, i brand cinesi in spinta positiva sono) e(addirittura ildi ricerche).In Italia la percentuale di diffusione degli smartphone cinesi è pari aled è tra le percentuali più alte di tutt’Europa (seconda solo alla Spagna,). Segue poi il Regno Unito (), la Francia (), l’Austria () e la Germania ().Verso quali produttori cinesi si orienta – o si è orientato in passato fino ai recenti accadimenti - l’interesse degli e-consumer italiani? Nelladegli smartphone più desiderati vi sono tre produttori cinesi quali(16,9%),(16,1%),(5,6%).Oltre a questi tre famosi brand, tra le altre case cinesi produttrici di smartphone l’interesse degli e-consumer italiani è stato rivolto versoI cinque smartphone cinesi più desiderati su idealo Italia nell’ultimo anno hanno visto al primo postoseguito dae ancoraSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita