Apple: ecco l’anteprima di macOS Catalina, disponibile in autunno

L'app Apple TV invece riunisce diverse opzioni per consentire agli utenti di trovare e guardare film e trasmissioni TV tramite un’unica app. L’app Apple TV propone canali TV Apple, suggerimenti personalizzati e oltre 100.000 film e trasmissioni TV iTunes da sfogliare, acquistare o noleggiare. Gli utenti potranno persino guardare film 4K HDR con audio Dolby Atmos. La sezione Watch Now integra l’opzione Up Next, dove gli spettatori possono controllare i contenuti che stanno guardando e riprendere la visione da qualsiasi schermata. Apple TV+, il servizio di streaming video in abbonamento di Apple, sarà disponibile nell’app Apple TV in autunno.



Apple Podcasts offre più di 700.000 podcast in catalogo e la possibilità di ricevere in automatico notifiche non appena vengono pubblicati nuovi episodi. L’app integra anche nuove categorie, collezioni curate da editori di tutto il mondo e strumenti evoluti di ricerca per trovare gli episodi per conduttore, ospite o argomento.

Infineoffre più diin catalogo e la possibilità di ricevere in automatico notifiche non appena vengono pubblicati nuovi episodi. L’app integra anche nuove categorie, collezioni curate da editori di tutto il mondo e strumenti evoluti di ricerca per trovare gli episodi per conduttore, ospite o argomento.

Sidecar, una funzionalità che è possibile usare iPad come un secondo monitor del Mac o come una tavoletta grafica ad alta precisione nelle app Mac supportate. Anche quando l’utente non è alla scrivania, con Sidecar può portare facilmente con sé un extended display per condividere il suo lavoro su due monitor.

Inoltre è possibile usare Apple Pencil e iPad per disegnare o prendere appunti in qualsiasi app Mac supportata. Sidecar consente anche di montare video con Final Cut Pro X, disegnare con Adobe Illustrator o annotare documenti iWork. E come tutte le funzioni di Continuity, Sidecar funziona anche con una connessione wireless.

L’anteprima per gli sviluppatori di macOS Catalina è disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program su

macOS Catalina sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno per i Mac introdotti a partire da metà 2012.







, una funzionalità che è possibile usare iPad come un secondo monitor del Mac o come una tavoletta grafica ad alta precisione nelle app Mac supportate. Anche quando l’utente non è alla scrivania, con Sidecar può portare facilmente con sé un extended display per condividere il suo lavoro su due monitor.Inoltre è possibile usarein qualsiasi app Mac supportata. Sidecar consente anche di montare video con Final Cut Pro X, disegnare con Adobe Illustrator o annotare documenti iWork. E come tutte le funzioni di Continuity, Sidecar funziona anche con una connessione wireless.L’anteprima per gli sviluppatori di macOS Catalinaper gli iscritti all’Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da oggi; la beta pubblica sarà disponibile per gli utenti Mac su beta.apple.com alla fine del mese.macOS Catalina sarà disponibileper i Mac introdotti a partire da metà 2012.

svela l’anteprima di, la più recente versione del sistema operativo desktop della mela morsicata, che integra nuove funzioni, nuove app e potenti tecnologie per gli sviluppatori.“Con macOS Catalina, introduciamo nuove app nel Mac, a partire dalle versioni standalone di Apple Music, Apple Podcasts e l’app Apple TV,” ha dichiarato, Senior Vice President di Software Engineering per Apple. “Gli utenti apprezzeranno la possibilità di espandere lo spazio di lavoro con Sidecar e di interagire in modi nuovi con le app Mac usando iPad e Apple Pencil. E grazie alle nuove tecnologie pensate per gli sviluppatori, i clienti vedranno arrivare sul Mac altre eccezionali app terze parti in autunno.”macOS Catalina sostituisce iTunes conLa nuova appaiuta gli utenti a scoprire nuovi brani grazie a una raccolta di oltre 50 milioni di canzoni, playlist e video musicali. Gli utenti avranno accesso alla loro libreria completa di brani scaricati, acquistati e convertiti da CD. E potranno sempre fare shopping di musica su iTunes Music Store.Tra le novità del prossimo macOS c'èSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita