Apple: con watchOS 6 in arrivo nuove funzioni per la salute e il fitness

Cycle Tracking consente di annotare i dati principali sul ciclo mestruale per calcolare la data delle prossime mestruazioni o i giorni fertili sfruttando l'Apple Watch 1. Con la funzione di log quotidiano bastano pochi tocchi per inserire data dell’ultima mestruazione, tipo di flusso, sintomi, risultati dei kit per test di ovulazione e altri elementi che aiutano a monitorare il giorni fertili. La nuova funzione Cycle Tracking è disponibile anche su iPhone con iOS 13.

L’app Noise invece sfrutta la posizione di Apple Watch, sul polso, per aiutare gli utenti a rendersi conto del livello di rumore in situazioni potenzialmente dannose, come i concerti o gli eventi sportivi. Il misuratore di decibel dell’app rileva in tempo reale il rumore ambientale ed è possibile impostare l’orologio per ricevere una notifica quando il livello raggiunge la soglia critica di 90 decibel (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quattro ore a settimana di esposizione a questo livello di volume possono causare danni all’udito).

l’App Store fa poi il suo debutto su Apple Watch. Gli utenti potranno installare app di altri sviluppatori, fare ricerche usando Siri o le funzioni Dettatura e Scrivi a mano, e visualizzare pagine disegnate apposta per il quadrante dell’orologio, tutto direttamente dal polso. E gli sviluppatori potranno creare app pensate per funzionare solo su Apple Watch, senza bisogno di un’app per iOS abbinata.



watchOS 6 introduce nuovi quadranti dinamici e personalizzabili in base alle proprie esigenze con opzioni per accedere facilmente a contatti, informazioni e app che si usano più spesso, fra cui i quadranti Modular Compact, Solar Dial, California, Gradiente e Cifre.

I nuovi strumenti per sviluppatori includono un’API audio per lo streaming di musica, radio e podcast, e un’API per estendere il runtime dei task basati su sessioni, come le sedute di fisioterapia o meditazione. Inoltre, Core ML ora sfrutta il Neural Engine di Apple Watch Series 4 per elaborare più velocemente gli input on-device.

L’app Memo vocali è ora disponibile su Apple Watch.

Con la nuova app Audiobooks, gli utenti possono ascoltare gli audiolibri acquistati su Apple Books direttamente dall’orologio.

La nuova app Calcolatrice è utilissima per calcolare mance o dividere il conto al ristorante senza dover tirare fuori il telefono.

Le ricerche di Siri possono visualizzare pagine web complete nei risultati anche su Apple Watch.3

La piattaforma GymKit di Apple è ora compatibile anche con Octane Fitness, TRUE Fitness e Woodway, e consente di collegare Apple Watch ad ancora più attrezzi cardio nelle palestre di tutto il mondo.

watchOS 6 è disponibile in anteprima per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program su

a partire da oggi. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento gratuito per Apple Watch Series 1 e successivi e richiederanno un iPhone 6s o successivo con iOS 13 o successivo.

svela in anteprima watchOS 6, con diverse funzioni in arrivo per la salute e il fitness, nuovi quadranti dinamici e l'App Store direttamente su Apple Watch."Apple Watch è ormai parte integrante della vita dei nostri clienti: non solo li aiuta a tenersi in contatto con le persone e le informazioni a cui tengono di più, ma li sprona a mantenere uno stile di vita più attivo e salutare" spiega, Chief Operating Officer di Apple. "E grazie ai nuovi potenti strumenti in arrivo con watchOS 6, monitorare la salute e tenersi in forma sarà ancora più semplice."