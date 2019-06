Apple rifà il look a iOS 13

che sarà disponibile in autunno in un aggiornamento software gratuito per, e saranno disponibili con iPadOS per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi.“iOS 13 introduce nuove capacità nelle app che usiamo ogni giorno, con importanti aggiornamenti a Foto e Mappe, oltre a funzioni per la protezione della privacy, come Sign In with Apple, il tutto con prestazioni più veloci,” ha dichiarato, Senior Vice President di Software Engineering per Apple. “Non vediamo l’ora che i nostri clienti possano sperimentare le novità di iPhone e il fantastico look offerto dalla Modalità scura il prossimo autunno.”il nuovo aggiornamento porterà la, che trasforma l’intero sistema e le app native con una nuova palette di colori scuri, per un’esperienza di visualizzazione ottimale,Anche gli sviluppatori potranno integrare la Modalità scura nelle loro app, mentre gli utenti potranno impostare l’attivazione automatica della funzione al tramonto o a un orario specifico.Grazie al machine learning on-device, infatti,mette in rilievo le immagini migliori della libreria, nasconde in automatico il disordine o le foto simili e mostra gli eventi più significativi del giorno, del mese o dell’anno precedente. E con iOS 13, la maggior parte degli strumenti di fotoritocco è ora disponibile anche per il videoediting, per ruotare, tagliare o applicare filtri ai video direttamente dall’app Foto.Con iOS 13, è poi possibile regolare Illuminazione ritratto nell’apper avvicinare virtualmente la luce al soggetto e ottenere inquadrature più nitide con tratti del viso più luminosi e levigati, oppure per allontanare la luce e creare uno stile più raffinato e discreto. Il nuovo effetto High-Key Mono dà vita a uno splendido look monocromatico per le foto in modalità Ritratto.Apple introduce poi una nuova soluzione per accedere ai siti web e alle app in modo più semplice, veloce e privato. Anziché usare un account social o compilare un modulo, verificare l’indirizzo email o scegliere una password, i clienti possono usare: Apple proteggerà la privacy degli utenti fornendo agli sviluppatori un ID casuale e univoco. E nel caso in cui gli sviluppatori chiedano comunque un nome e un indirizzo email, gli utenti potranno condividere un indirizzo email casuale e univoco senza divulgare il loro indirizzo privato. Congli utenti potranno eseguire l’autenticazione con; la nuova funzione integra inoltre un’autenticazione a due passaggi per un ulteriore livello di sicurezza. Apple non utilizza Sign In with Apple per il profiling degli utenti o delle loro attività nelle app.iOS 13 offrirà inoltre una nuova esperienza incon una copertura più ampia e dettagliata del territorio e delle strade, dati ottimizzati per i percorsi pedonali e una maggiore precisione degli indirizzi. Disponibile al momento per alcuni stati e città, la nuova esperienza verrà distribuita negli Stati Uniti entro la fine del 2019 e a seguire in altre nazioni nel 2020.