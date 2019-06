Buffalo TeraStation 51210RH offre ora una capacità di archiviazione fino a 144 TB

Per soddisfare ogni tipo di esigenza in ambito storage, Buffalo ha deciso di adottare gli hard drive da 12 TB per la propria soluzione di classe enterprise TS51210RH che, nella configurazione di punta, è oggi in grado di mettere a disposizione uno spazio d'archiviazione di ben 144 TB.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/06/2019