Vodafone batte tutti sul tempo: è la prima a portare il 5G in Italia, ecco le offerte

LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito) Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno)

Vodafone, prima in Italia,Entro il 2021 seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche."Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021- ha dichiaratoIl 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business. Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico"Per sfruttare le potenzialità della nuova tecnologia, Vodafone ha creato, la nuova generazione di rete che integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere alla accresciuta domanda di qualità e quantità di dati. Una rete unica in Italia, progettata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Vodafone, che può contare sul know how internazionale del Gruppo Vodafone, sull'integrazione di quattro centri di ingegneria di rete di eccellenza a Milano, Dusseldorf, Londra e Madrid.Grazie alla virtualizzazione e ottimizzazione nella gestione dei servizi, alla distribuzione diedge computinge a soluzioni di ottimizzazione del traffico voce e dati,e – per i clienti business – nella personalizzazione dei livelli di servizio.Laporta ai clienti Vodafone alcuni nuovi e potenziati livelli di servizio:Real Time: per interagire in tempo reale con applicazioni, soluzioni e dispositiviGiga Speed: per navigare, scaricare e condividere contenuti multimediali alla massima definizione possibile sulla rete VodafoneEverything Connected: per connettere tutti i dispositivi tra loroPower Voice: per chiamare, e navigare contemporaneamente, con chiarezza della voce anche in ambienti rumorosiAgile Network: per avere sempre il massimo della stabilità per i servizi di cui si ha bisogno, anche in movimento e nei luoghi più affollati, e una rete che si auto-configura in tempo reale per le esigenze dei clientiSecure Control: per mantenere al sicuro dati e navigazione da ogni minaccia informatica.Inoltre entro luglio Vodafone offriràI clienti Vodafone potranno scegliere tra i seguentidinei negozi Vodafone:Per i clientiil servizio commercialesenza costi aggiuntivi per le offerte 5G Ready già sul mercato: RED UnlimitedSmart,REDUnlimited Black,Shake it Easy e per l'offertaVodafone One Pro che diventa 5G.Per i clienti Consumer che non hanno un piano abilitato al 5G sarà disponibile l'opzione 5G StartPer i clientiche da aprile possono beneficiare di nuovi servizi per essere #AlwaysOnBusiness,saranno disponibili i piani Black già abilitati al 5G, mentre i piani Red potranno essere abilitati al 5G