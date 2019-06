Hisense lancia in Italia il TV OLED O8B

ha

presentato in Italia il TV OLED O8B, il primo modello della gamma basato su tale tecnologia, disponibile nel formato da 55’’.

La tecnologia OLED, fiore all’occhiello di O8B, permette non solo di dotare il TV di un look sottilissimo e moderno, ma soprattutto di assicurare una qualità d’immagine senza compromessi: il suo tratto distintivo è la profondità dei neri “assoluti”, che danno una sensazione di fascino e naturalezza. Ma non solo. I colori sono vividi e brillanti, i contrasti decisi e il livello di dettaglio elevato, favorito sia dalla risoluzione 4K, sia dall’HDR, che ne amplifica la percezione sulle alte e le basse luci. Inoltre, Hisense O8B può vantare una palette cromatica estremamente estesa (wide color gamut) e il pieno supporto per il Dolby Vision, ovvero l’HDR “avanzato” secondo l’interpretazione e le specifiche Dolby.

Hisense vuole anche essere un riferimento di design: grazie alla tecnologia OLED, il TV è estremamente sottile, una vera e propria icona di design minimalista. La cornice, lo stand e il pannello posteriore sono accomunati da una finitura metallica che si sposa perfettamente con lo spessore millimetrico di quest’ultimo, conferendo un look molto raffinato. Di altissima qualità anche il comparto audio e le funzionalità smart.

Questo nuovo TV OLED supporta Dolby Atmos, la codifica più avanzata in casa Dolby che promette, grazie alla collocazione precisa degli effetti all’interno dell’ambiente, un forte senso di coinvolgimento e grandi emozioni. Hisense O8B si basa sulla piattaforma smart Vidaa U3.0 AI che, oltre ad essere compatibile con Amazon Alexa, può contare su una completa dotazione di app di streaming tra cui TIMVision, ChiliTV, Infinity, YouTube, Netflix, DAZN e Prime Video. Inoltre, Vidaa U3.0 offre grande rapidità di accesso, funzionalità di ricerca, consigli personalizzati, ma anche la possibilità di usare lo smartphone come telecomando tramite RemoteNOW e l’utile funzione di riconoscimento delle scene, che ottimizza i parametri sonori e di immagine in modo automatico, per fornire la migliore esperienza audiovisiva possibile.

Il TV OLED Hisense O8B da 55’’ sarà disponibile a partire da metà giugno 2019 con un prezzo al pubblico di 1.399 euro.



