Samsung XCover 4s, pensato per chi lavora o si trova in condizioni ambientali estreme

ha annunciato ufficialmente il lancio di Galaxy XCover 4s, l’ultimo arrivato della gamma di dispositivi rinforzati Galaxy XCover.

In Galaxy XCover 4s sono stati apportati miglioramenti per la facilità di utilizzo, con un processore per le applicazioni aggiornato Octa-core da 1,6 GHz e una memoria espandibile fino a 32 GB, il doppio rispetto al modello precedente.

Anche la configurazione della fotocamera è stata ottimizzata con una potente fotocamera posteriore da 16 MP che supporta la funzionalità di avvio rapido, con cui è possibile scattare foto all’istante premendo due volte il pulsante Home.

XCover 4s dispone della certificazione IP681 ed è conforme allo standard militare degli Stati Uniti per gli stress test2, offrendo un dispositivo adatto all’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale estrema.

Galaxy XCover 4s è completamente integrato con l’ecosistema Galaxy, preinstallato con la versione più recente del sistema operativo Android Pie, che offre l’esperienza Galaxy completa e rende disponibili servizi chiave dell’ecosistema Samsung come Samsung Pay. In questo modo, grazie alla connettività NFC, gli utenti possono lasciare a casa carte e abbonamenti dei mezzi pubblici.

Galaxy XCover 4s sarà disponibile in Italia da luglio al prezzo di € 299,99 (IVA inclusa).

