Netgear Orbi Pro: WiFi attraverso Facebook

Semplicità d'installazione : non necessita di cablaggi, interventi di responsabili IT o costi d'installazione. Il sistema WiFi Orbi Pro è infatti composto solo da un router e un satellite progettato per coprire un'area di 450mq (estendibile a 1000mq con altri 4 satelliti). Entrambi si installano semplicemente utilizzando l'app Netgear Orbi o il browser web;

: non necessita di cablaggi, interventi di responsabili IT o costi d'installazione. Il sistema WiFi Orbi Pro è infatti composto solo da un router e un satellite progettato per coprire un'area di 450mq (estendibile a 1000mq con altri 4 satelliti). Entrambi si installano semplicemente utilizzando l'app Netgear Orbi o il browser web; 3 Reti separate e sicure con stessa velocità di navigazione: Orbi Pro permette di creare tre reti WiFi distinte in modo che ognuno possa connettersi alla propria rete accedendo solo ai dati necessari. Se prendiamo ad esempio un bar , il proprietario utilizzerà la rete amministratore per accedere a infrastrutture critiche quali server privati o computer con dati sensibili. I dipendenti accederanno ai dati aziendali consentiti, tramite la rete dipendenti mentre, tutti i clienti del bar, accederanno alla rete guest . Quest'ultima è completamente separata dalle altre 2 ed è accessibile tramite la funzione Facebook login che permette al cliente di accedere alla rete WiFi in pochi minuti;

Velocità e copertura: il WiFi Tri-band ad alta velocità garantisce una copertura affidabile e soprattutto la massima velocità di navigazione anche quando più dispositivi solo collegati nello stesso momento, grazie a una connessione wireless dedicata e veloce tra il router Orbi Pro e il satellite;